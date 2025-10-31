Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο για μεταφορά ανεμογεννητριών

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος - Τρίπολης - Καλαμάτα λόγω της διέλευσης υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών ανακοίνωσε ο “Μορέας”.

Ειδικότερα από τις 3 έως και τις 14 Νοεμβρίου (Δευτέρα - Παρασκευή 4:30 π.μ. - 2 μ.μ.) στο τμήμα Κόρινθος - Τρίπολη Νότια (κατεύθυνση προς Αθήνα) θα εφαρμόζεται:

- Ολιγόλεπτος αποκλεισμός των σηράγγων Στέρνας (Ιωάννης Καποδίστριας), Νεοχωρίου (Φιλελλήνων) και Αρτεμισίου (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

- Ολιγόλεπτη βραδυπορία ή ολιγόλεπτος αποκλεισμός επιμέρους τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Κορίνθου (χ.θ 86+500) έως τον ΣΔ Νεστάνης (χ.θ. 146+700), στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

- Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας και στις δύο κατευθύνσεις

- Εκτροπή της κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα από τον κόμβο Τρίπολης Νότια (Χ.Θ 166+300) έως τον κόμβο Νεστάνης (Χ.Θ 148,1) για διάστημα έως 90 λεπτών εντός της χρονικής περιόδου 06:00-12:00. Κατά την παραπάνω χρονική περίοδο η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της Π.Ε.Ο. Καλαμάτας -Τρίπολης, της παρακαμπτήριας διαδρομής Τρίπολης, της Ε.Ο. Τρίπολης - Πύργου και της συνδετήριας οδού Νεστάνης ακολουθώντας τις πινακίδες παράκαμψης. Οι κλάδοι εισόδου προς Αθήνα των κόμβων: Τρίπολης Νότια (Α-11-2), Τεγέας (Α-10-2), Τρίπολης Βόρεια (Α-9-2), και Νεστάνης (Α-8-2) και των ΣΕΑ Νεστάνης θα παραμένουν κλειστοί.

Η κυκλοφορία προς Καλαμάτα δεν θα επηρεαστεί.

Κατά τη διάρκεια της εκτροπής των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό δεν θα εισπράττεται το αντίτιμο διοδίων στους Σταθμούς Διοδίων Γέφυρας Μάναρη και Νεστάνης στην κατεύθυνση προς Αθήνα.