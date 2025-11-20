Εχουμε ΕΛΤΑ, αλλά είναι σαν να μην έχουμε!

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, όπως και οι απλές επιστολές που στέλνονται μέσω ΕΛΤΑ, δεν φτάνουν στους παραλήπτες τους στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας, γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο για αυτή τη δουλειά προσωπικό. Η προηγούμενη διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε έναν σχεδιασμό, με βάση τον οποίο θα εξασφάλιζε προσωπικό μέσα από τα λουκέτα στα περιφερειακά καταστήματα. Τα καταστήματα πήραν παράταση ζωής, ο διευθύνων σύμβουλος παραιτήθηκε και ο νέος δεν ξέρει προφανώς από πού να το πιάσει, με αποτέλεσμα τα πράγματα να έχουν περάσει σε μια γκρίζα ζώνη. Έχουμε ΕΛΤΑ, αλλά είναι σαν να μην έχουμε! Ζημιωμένοι από αυτή την αδυναμία θα βρεθούν οι πολίτες, οι οποίοι θα βρεθούν με χρέος και με απώλειες εκπτώσεων, που συνδέονται με την έγκυρη πληρωμή λογαριασμών.

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί αυτοί που σχεδιάζουν μέτρα και πολιτικές έχουν έλλειψη ενημέρωσης για τις πραγματικές συνθήκες στην κοινωνία. Οι παροικούντες την πλατεία Κολωνακίου θεωρούν ότι δεν περιμένει κανένας τον ταχυδρόμο να του πάει τον λογαριασμό ρεύματος και τηλεφωνίας στο σπίτι, προκειμένου να πάει μετά στο κατάστημα να τον πληρώσει. Νομίζουν ότι τα πάντα διακινούνται ηλεκτρονικά και πληρώνονται με την αντίστοιχη διαδικασία. Δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ψηφιακά αναλφάβητοι και πολλοί ακόμη, που προτιμούν να κάνουν τη δουλειά τους με τον παραδοσιακό τρόπο. Η αδυναμία κατανόησης των πραγματικών συνθηκών οδηγεί σε λάθος αποφάσεις που έχουν κόστος για τους πολίτες.

Τα ΕΛΤΑ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, δύσκολα θα συνέλθουν και θα επιβιώσουν. Οι αστοχίες στις αποφάσεις για το κλείσιμο καταστημάτων ήταν η κορυφή μιας σειράς άλλων που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και με τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Από την ενοικίαση πολυτελών γραφείων και τη σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων μέχρι τους μισθούς των μάνατζερ, υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που έχουν αναδειχθεί και, όπως φαίνεται, με κάποιο τρόπο θα ελεγχθούν. Η περιδίνηση θα είναι μεγάλη και η κατάληξη παραμένει αβέβαιη. Το πιθανότερο είναι στο τέλος να περιοριστεί ακόμη περισσότερο η δραστηριότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή να πωληθεί σε κάποια άλλη που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο κλάδο. Η αποτυχία στον συγκεκριμένο τομέα είναι κραυγαλέα και αυτό βαραίνει την κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε αν έτυχε ή αν πέτυχε· το αποτέλεσμα είναι ότι τα ΕΛΤΑ απαξιώθηκαν και ο λογαριασμός, έμμεσα και άμεσα, στέλνεται για πληρωμή στους πολίτες.

