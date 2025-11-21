Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας:Εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων

Το νέο κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, προκύπτοντας νέες παρατηρήσεις, ύστερα από αυτές που ακούστηκαν στην Δημοτική Κοινότητα και στη Δημοτική Επιτροπή .

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε σχετικά με το θέμα του νέου κανονισμού: «Ο Δήμος Καλαμάτας, πρωτοπορεί σε εθνικό επίπεδο με την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης ψηφιοποίησης κοιμητηρίων, η οποία υλοποιείται στα πρότυπα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης. Συνδέει λοιπόν έτσι, για πρώτη φορά με τέτοια πληρότητα τη χωρική πληροφορία (ακριβή γεωγραφική θέση) με την περιγραφική (πληροφορίες καταχώρησης) και τα οικονομικά δεδομένα της υπηρεσίας.

Η καινοτομία αυτή επιτρέπει όχι μόνο την πλήρη χαρτογράφηση και οργάνωση του Κοιμητηρίου, αλλά και την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση μισθώσεων, εσόδων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του χρόνου γραμματειακής εργασίας, καθώς όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται συγκεντρωμένα μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα, στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο για τους δήμους που λειτουργούν υπό καθεστώς υποστελέχωσης και χρειάζονται έξυπνες, ψηφιακές λύσεις για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες ανάγκες.

Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Δήμος Καλαμάτας όχι μόνο εκσυγχρονίζει τη διαχείριση του κοιμητηρίου, αλλά διαμορφώνει ένα σύγχρονο πρότυπο λειτουργίας και διαχείρισης Κοιμητηρίων, που μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλους Δήμους στη χώρα μας».