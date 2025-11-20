Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Απόφαση επιχορήγησης του “Χαμόγελου του Παιδιού”

Την επιχορήγηση του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με το ποσό των 1.000 ευρώ αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Η επιχορήγηση γίνεται για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του συλλόγου στην Τριφυλία, το οποίο έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων με απόφαση του γραμματέα της.

Όπως σημειώνεται στη συγκεκριμένη απόφαση: «Ο επιχορηγούμενος φορέας πρέπει να υποβάλει με το πέρας του διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους στον φορέα επιχορήγησης (Δήμο Τριφυλίας) και στον φορέα εποπτείας του απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης που έλαβε».