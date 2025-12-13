Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Πεταλιδίου, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προγραμματίζει ο Δήμος Μεσσήνης.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την περασμένη Τετάρτη, ενέκρινε την υποβολή πρότασης του Δήμου σε πρόγραμμα της Περιφέρειας, με τίτλο “Δράσεις βελτίωσης και αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων”, για την ένταξη του έργου “Περίφραξη-εξοπλισμός,

αντικατάσταση φωτισμού και βελτίωση αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Πεταλιδίου”, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ.

Παράλληλα, η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης ενέκρινε και παρέλαβε τη μελέτη του έργου.

Με τη μελέτη αυτή προβλέπονται εργασίες περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πεταλίδι, ο εξοπλισμός του αγωνιστικού χώρου και η αντικατάσταση φωτισμού του γηπέδου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, είναι: “Αποξήλωση παλαιάς περίφραξης. Κατασκευή νέας περίφραξης 4 μέτρων ύψους. Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου αθλητών 10 θέσεων, πάγκου διαιτητών 5 θέσεων κι εστιών ποδοσφαίρου (γκολπόστ). Αντικατάσταση δικτύου, πυλώνων και προβολέων φωτισμού γηπέδου. Χρωματισμός επιφανειών αποδυτηρίων. Αντικατάσταση λεκανών και δοχείων πλύσης λεκανών αποδυτηρίων”.