Τραγική η κατάσταση του δρόμου στην παράκαμψη Νεοχωρίου Αριστομένη

Την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δρόμος παράκαμψης Νεοχωρίου Αριστομένη, έθιξε ο δημοτικός σύμβουλος Μεσσήνης της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Θεοδωρακόπουλος, στη συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος παραδέχθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενημέρωσε ότι μόλις βελτιωθεί ο καιρός, θα παρέμβει ο εργολάβος για τις παρεμβάσεις αποκατάστασης και πληροφόρησε πως τέλη του μήνα ή μέσα στον Φεβρουάριο θα παρακατατεθούν τα χρήματα, προκειμένου να προχωρήσει το πολύπαθο έργο της παράκαμψης Νεοχωρίου.

Ειδικότερα, ο Κ. Θεοδωρακόπουλος παρατήρησε ότι “είναι ο χειρότερος δρόμος, ΙΧ δεν περνάει, είναι ένα χάλι και οι οδηγοί πάνε από το Αβραμιού”. Δήλωσε ότι “είναι σημαντικός δρόμος, καθώς ενώνει τα ορεινά χωριά με την παραλιακή περιοχή” και υπενθύμισε πως “το χρονοδιάγραμμα της παράκαμψης ήταν για το 2023 και τώρα μιλάτε για το 2026”.

Ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος αναγνώρισε ότι “έχουμε καθυστερήσει. Ο εργολάβος δεν μπορεί να δουλέψει 1,5 χρόνο, από τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2024 κι έφυγε, καθώς υπάρχει πρόβλημα με τις απαλλοτριώσεις”.

Επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόβλημα με λακκούβες κοντά στη σύνδεση με την 8η επαρχιακή οδό κι ενημέρωσε πως επισκέφθηκε πρόσφατα το υπουργείο Υποδομών και μέσα στον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, θα δοθούν 290.000 ευρώ για απαλλοτριώσεις, για να γίνει παρακατάθεση.

“Θα κάνουμε επούλωση λάκκων και θα αποκατασταθούν οι προσβάσεις που σε κάποια σημεία δεν είναι ομαλές, τις επόμενες ημέρες, όταν θα βελτιωθεί ο καιρός”, είπε ο δήμαρχος και πρόσθεσε: “Είναι όλα έτοιμα να βάλουμε τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εχετε δίκιο”.

Τέλος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθανάσης ανέφερε ότι “ έχει ειδοποιηθεί ο εργολάβος και θα παρέμβει μόλις βελτιωθεί ο καιρός”.

Γ.Σ.