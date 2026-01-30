Έγκριση αναβάθμισης οδικού δικτύου Δήμου Μεγαλόπολης

Στην απόφαση της Εφορείας επισημαίνεται ότι “η έγκριση δίνεται δεδομένου ότι: α) εντός του αστικού ιστού της Μεγαλόπολης δεν υπάρχουν ιστάμενα αρχαία μνημεία, πλην της ρωμαϊκής έπαυλης στον οικισμό της ΔΕΗ, η οποία δεν επηρεάζεται οπτικά από τις προτεινόμενες εργασίες. Οι δε υπόλοιπες αρχαιολογικές θέσεις εντός πόλης είναι καταχωσμένες. β) Η Υπηρεσία μας κατά το παρελθόν έχει διερευνήσει ικανοποιητικά – αλλά όχι εξαντλητικά – αρχαιολογικά σε μεγαλύτερο βάθος από το μέγιστο προβλεπόμενο των εκσκαφικών εργασιών τους οδικούς άξονες της υπό εξέταση μελέτης. γ) Το προτεινόμενο τεχνικό έργο θα επιφέρει ήπιες μορφολογικές αλλαγές στο αστικό περιβάλλον της Μεγαλόπολης, χωρίς καμία όχληση του ομώνυμου κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, μέσα στον οποίο θα υλοποιηθεί.

Η ανωτέρω έγκριση της Υπηρεσίας μας δίνεται υπό τους εξής όρους: 1) Οι εργασίες θα περιορισθούν αυστηρά στις αιτούμενες. Για οποιαδήποτε μεταβολή των σχεδίων ανάπλασης, θα πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση στην Εφορεία μας νέος πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης. 2) Η αρχαιολογική παρακολούθηση των όποιων εκσκαφικών εργασιών, ακόμη και μικρού βάθους, θα επιβλέπεται από αρχαιολόγο, ο οποίος θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό από τον κύριο του τεχνικού έργου. Ο εν λόγω αρχαιολόγος θα επιβλέπει το έργο εκ μέρους της Υπηρεσίας μας, στην οποία θα αναφέρεται αρμοδίως. 3) Σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαίων, θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37 του Ν. 4858/2021, με πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κρίνεται η κατά περίπτωση η έκβαση της βιοκλιματικής αναβάθμισης. 4) Η έναρξη των εργασιών συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή των παραπάνω όρων, ενώ η παραβίαση οποιουδήποτε εξ αυτών θα επιφέρει την άρση της έγκρισης των εργασιών ανάπλασης”.