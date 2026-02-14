Παρά τη σημαντική καθυστέρηση από τις βροχές: Στόχος μέσα στο 2028 το Καλαμάτα - Μεθώνη

Στο 25% με 30%, όσον αφορά και τις εγκρίσεις των μελετών που έχουν δοθεί, βρίσκεται το σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Ο καιρός με τις συνεχείς βροχοπτώσεις έχει φρενάρει το έργο και οι εργασίες που γίνονται είναι αυτές που μπορούν να γίνουν κάτω από αυτές τις προβληματικές συνθήκες.

“Είναι πολύ δύσκολος χειμώνας κι εχθρός του εργολάβου είναι η βροχή. Προχωράμε όσο μπορούμε. Ευελπιστούμε ότι από το επόμενο διάστημα θα βελτιωθεί ο καιρός και το σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι οι εργασίες θα ενταθούν”, είναι από τις απόψεις που μας εκφράστηκαν από εκπροσώπους του κατασκευαστή ομίλου Αktor.

Η εκτίμηση είναι πως μέχρι το τέλος του χρόνου η εικόνα του υπό κατασκευή δρόμου θα έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Ο στόχος που εκτιμάται ως εφικτός, είναι το έργο του οδικού άξονα από τον κόμβο του Ζαφείρη στο Ασπρόχωμα μέχρι και τη Μεθώνη, να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί μέσα στο 2028.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τα δύο εργοτάξια του ομίλου Aktor, του κατασκευαστή του έργου:

Εργασίες γίνονται στο τμήμα της ευθείας Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, όπου κατασκευάζεται το ρεύμα της κυκλοφορίας με τις δύο λωρίδες, από Μεσσήνη προς Ασπρόχωμα και Καλαμάτα.

Μάλιστα, στο τέλος Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η εκτροπή της κυκλοφορίας στο καινούργιο αυτό ρεύμα από το Αεροδρόμιο έως και του “Παναγάκια” περίπου, λίγο μετά τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ώστε από τον Απρίλιο να ξεκινήσουν εργασίες και στον υπάρχοντα δρόμο (ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη), τμηματικά, αρχίζοντας από τη μία λωρίδα και στην άλλη θα συνεχίσει να διεξάγεται η κυκλοφορία.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2026 να έχει ολοκληρωθεί το έργο στην ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, με τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πάνω και κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Οσον αφορά τη νέα γέφυρα στον Πάμισο, η κατασκευάστρια εταιρεία παρέλαβε τη μελέτη της και το επόμενο διάστημα αναμένεται στην περιοχή ένα μεγάλο γεωτρύπανο, καθώς για την κατασκευή της προβλέπονται 79 πάσσαλοι, βάθους μέχρι και 35 μέτρα.

Εργασίες γίνονται στην παράκαμψη Βελίκας, όπου εκεί προβλέπεται γέφυρα στο ποτάμι που αυτή την περίοδο κατεβάζει πολύ νερό και στην ευρύτερη περιοχή θα γίνουν μικρότερες γέφυρες σε τρία ρέματα.

Παρά τον βροχερό καιρό, εργασίες υλοποιούνται ακόμα: Στην παράκαμψη Ριζόμυλου, μετά τον δρόμο προς Πεταλίδι και Κορώνη. Μετά το Νερόμυλο, όπου τις αμέσως επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει εκτροπή της κυκλοφορίας σε ένα μικρό τμήμα, για να γίνουν εργασίες στον υφιστάμενο δρόμο. Πριν την Καζάρμα, όπου δημιουργείται δρόμος στην πλαγιά του βουνού προσωρινής διέλευσης (υπολογίζεται να είναι έτοιμος στο τέλος Ιουνίου), ώστε να ελευθερωθεί ο χώρος και να υλοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις διαμόρφωσης κι επέκτασης του υφιστάμενου δρόμου, που θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Στα τμήματα προς την Πύλο, να υπενθυμίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος ενέκρινε παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μέχρι τις 31 Ιουλίου, για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις συνεχίζονται οι ανατινάξεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, οπότε το επιτρέπει ο καιρός, γίνονται χωματουργικές εργασίες, στις δύο μεγαλύτερες από τις τρεις εντυπωσιακές γέφυρες, που κατασκευάζονται στις στροφές πριν την Πύλο. Η γέφυρα Γ2 (φωτό) θα είναι η μεγαλύτερη με 95 μέτρα ύψος, η Γ1 θα είναι 67 με 70 μέτρα και η Γ3 θα είναι 27 μέτρα. Για να αντιληφθεί κανείς την εντυπωσιακή εικόνα τους, η γέφυρα του “Μορέα” στο Νέδοντα, στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της Καλαμάτας είναι μόλις 35 μέτρα.

Εργασίες γίνονται και στο Χανδρινού, στην παράκαμψη του χωριού

Στο τελευταίο τμήμα του έργου, στο Πύλος – Μεθώνη οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι, τότε που θα αρχίσει να μειώνεται η αυξημένη κίνηση της τουριστικής περιόδου.

* Να σημειώσουμε ότι κατά την υλοποίηση του έργου μέχρι τώρα έχουν βρεθεί τρία σημεία με αρχαιολογικά ευρήματα, πριν την Καζάρμα και δύο προς την Πύλο.