Παράταση αιτημάτων για μακροχρόνια μίσθωση εκτάσεων στη Μεγαλόπολη

Παράταση στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων για μακροχρόνια μίσθωση εκτάσεων στη Μεγαλόπολη δόθηκε από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΕ. Η νέα προθεσμία λήγει την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 3 μ.μ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η παράταση αφορά συνολικά έξι εκτάσεις που βρίσκονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στον δήμο Μεγαλόπολης. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης ακινήτων που συνδέονται με το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για τις προσκλήσεις και τα διαθέσιμα ακίνητα στην ιστοσελίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΕ. Εκεί παρουσιάζονται τα στοιχεία των εκτάσεων, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο τρόπος υποβολής αιτημάτων.

Η δυνατότητα εκμετάλλευσης των ακινήτων παρέχεται σε έργα που έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί ως «έργα ΔΑΜ», σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4872/2021. Η αξιολόγηση γίνεται από τα αρμόδια θεσμικά όργανα του προγράμματος.

Η παράταση θεωρείται σημαντική για επενδυτικά σχέδια που εξετάζουν τη δραστηριοποίηση στην περιοχή της Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για παραγωγική ανασυγκρότηση των λιγνιτικών περιοχών.