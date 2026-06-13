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Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026 14:00

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πήρε παράταση έως 22 Ιουνίου η προθεσμία

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Ακαθάριστα οικόπεδα: Πήρε παράταση έως 22 Ιουνίου η προθεσμία

Navarino Agora

 


Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

 

Όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες.

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του και προσέθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα.

Υπενθυμίζεται πως οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι ο καθαρισμός πρέπει να έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη πλατφόρμα στo https://akatharista.apps.gov.gr/.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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