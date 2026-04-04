Μεσσηνία: Αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο από τις κατολισθήσεις

Ζημιές στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας προκάλεσαν οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, με κατολίσθηση στην 9η εθνική οδό στο τμήμα Χώρα – Κορυφάσιο και καταπτώσεις βράχων στην 82η εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης.

Τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν άμεσα από συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας.

Στην περιοχή του Ταϋγέτου παραμένει σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της 82ης εθνικής οδού από τις 21 Φεβρουαρίου, λόγω κατολισθητικών φαινομένων, με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας. Η σύνδεση των κοινοτήτων με την Καλαμάτα συνεχίζεται χωρίς προβλήματα μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Για την αποκατάσταση της κατολίσθησης έχει ήδη συμβασιοποιηθεί έργο «Συντήρηση – Οδική ασφάλεια της 82ης εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, Β’ φάση», προϋπολογισμού 850.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου. Η έναρξη των εργασιών αναμένεται μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και την ολοκλήρωση των μελετών.

Παράλληλα, τα κατολισθητικά φαινόμενα σε άλλα σημεία του δικτύου έχουν ενταχθεί σε αίτημα χρηματοδότησης ύψους 10,9 εκατ. ευρώ προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αντιμετώπιση ζημιών σε υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας.