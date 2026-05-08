Μεσσήνη - Ασπρόχωμα: Στην κυκλοφορία η προσωρινή παράκαμψη

Αύριο Σάββατο 9 Μαΐου, όπως είχε ενημερώσει η “Ε” κι επιβεβαιώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας με την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ή μεθαύριο Κυριακή, παραδίδεται στην κυκλοφορία ο καινούργιος δρόμος από την 120 ΠΕΑ έως και του “Παναγάκια”, κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, στο ρεύμα κατεύθυνσης από Μεσσήνη προς Ασπρόχωμα και Καλαμάτα. Η παράδοση στην κυκλοφορία θα γίνει με προσωρινό χαρακτήρα, με μία λωρίδα και ΛΕΑ.

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται εντατικές εργασίες από συνεργεία της αναδόχου εταιρείας “Aktor” σε όλο αυτό το τμήμα του καινούργιου δρόμου, στο πλαίσιο του σημαντικού έργου του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Στην κυκλοφορία αναμένεται να δοθούν και οι κόμβοι – ημιτελείς, για την ώρα - στον δρόμο πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα” και στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, ενώ με την προσωρινή παράδοση του δρόμου θα συνεχιστούν οι εργασίες για να ολοκληρωθούν οι νέοι μεγάλοι κυκλικοί κόμβοι.

Σήμερα Παρασκευή και πιθανόν και αύριο Σάββατο θα γίνονται εργασίες διαγράμμισης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας ισχύουν έως τις 8 Φεβρουαρίου 2027, ενώ σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, οι ρυθμίσεις θα αρθούν πριν από τον καθορισμένο χρόνο.

Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν:

“Φάση 1: Εργασίες στους Ισόπεδους Κυκλικούς Κόμβους Ασπροχώματος, Μορέα, Αεροδρομίου και Μεσσήνης 1 (ΠΕΑ), σύμφωνα με τα σχέδια Γ0001/ΚΥ/02/55/200/0001Α, 0002Α και 0003Α, με διατήρηση της κυκλοφορίας επί της υφιστάμενης Ε.Ο. 82, ως προς την κατεύθυνση Ασπροχώματος – Μεσσήνης, καθώς και τοπικές εκτροπές πρόσβασης προς παρόδιες εγκαταστάσεις και παράπλευρο δίκτυο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ο υφιστάμενος παράπλευρος νότια της Ε.Ο. 82 στη ΒΙΠΕ Καλαμάτας διεξάγεται μονοκατευθυντικά (με κατεύθυνση από Μεσσήνη προς Ασπρόχωμα) με σημείο έναρξης 400 μέτρα ανατολικά του ποταμού Παμίσου, όπου διασταυρώνεται με τοπική κάθετη οδό και σημείο απόληξης τη διασταύρωση με τοπική κάθετη οδό 300 μέτρα δυτικά του ποταμού Τζινόρεμα στην περιοχή Ασπροχώματος.

Φάση 2 Εκτροπή του υφιστάμενου ρεύματος κυκλοφορίας Μεσσήνης προς Ασπρόχωμα στον νέο κατασκευασμένο κλάδο νότια της σιδηροδρομικής γραμμής (αριστερός κλάδος) και κατάληψη του σημερινού ρεύματος Μεσσήνης – Ασπροχώματος για τη δημιουργία εργοταξιακού χώρου και την κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του δεξιού κλάδου, σύμφωνα με τα σχέδια Γ0001/ΚΥ/02/55/200/0004Α, 0005Α και 0006Α, με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης, διαχωρισμού κυκλοφορίας και τοπικών εκτροπών σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική

έκθεση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Μεταξύ των υπό κατασκευή Ισόπεδων Κόμβων Ασπροχώματος και Μεσσήνης, η κυκλοφορία επί της Ε.Ο. 82 διεξάγεται μονοκατευθυντικά (με κατεύθυνση από Ασπρόχωμα προς Μεσσήνη), με αποκλεισμό της υφιστάμενης δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία από Μεσσήνη προς Ασπρόχωμα θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται μέσω του υφιστάμενου παράπλευρου οδικού δικτύου νοτίως της Ε.Ο. 82.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτοψία στο έργο, στην ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη πραγματοποίησε χθες ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Οπως ενημέρωσε ο ίδιος, συναντήθηκε με τον εργοταξιάρχη του έργου που υλοποιείται από το υπουργείο Υποδομών, στην 82η εθνική οδό, στο τμήμα Ασπρόχωμα προς Μεσσήνη, για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που λειτουργούν νότια της εθνικής οδού.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, στο σημείο αυτό προβλέπεται από τη μελέτη του έργου και θα κατασκευαστεί παράδρομος για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη θέση αυτή. Μέχρι την ολοκλήρωση, όμως, των εργασιών και για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και την διευκόλυνση της πρόσβασης των πελατών, θα υλοποιηθούν άμεσα εργασίες διαμόρφωσης από την ανάδοχο εταιρεία, έμπροσθεν των επιχειρήσεων, με εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης των προσβάσεων.