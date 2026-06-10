eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 08:45

Συνεργασία Aegean και ΤΕΜΕΣ για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

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Συνεργασία Aegean και ΤΕΜΕΣ για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

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Την ανανέωση της συνεργασίας τους για τη στήριξη των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων της Καλαμάτας ενέκριναν η Aegean και η ΤΕΜΕΣ, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Business Talk της εφημερίδας «Καθημερινή».

Η συμφωνία αφορά την εκτέλεση τακτικών αεροπορικών δρομολογίων από και προς τον κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας κατά τη διάρκεια του 2026, διατηρώντας τη σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Στοκχόλμη, το Μόναχο, η Κοπεγχάγη και το Ελσίνκι.
Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η ΤΕΜΕΣ αναλαμβάνει να καλύπτει τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη λειτουργία των συγκεκριμένων πτήσεων. Σε περίπτωση που τα δρομολόγια αποδειχθούν κερδοφόρα, τα κέρδη θα κατανέμονται κατά 60% στην ΤΕΜΕΣ και κατά 40% στην Aegean.
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η σχετική έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή έκρινε ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για τα εμπλεκόμενα μέρη.
Η συνέχιση της συνεργασίας θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Μεσσηνίας με αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες τροφοδοτούν διαχρονικά τον τουρισμό της περιοχής.

Κατηγορία Υποδομές
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