Συνεργασία Aegean και ΤΕΜΕΣ για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Η συμφωνία αφορά την εκτέλεση τακτικών αεροπορικών δρομολογίων από και προς τον κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας κατά τη διάρκεια του 2026, διατηρώντας τη σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Στοκχόλμη, το Μόναχο, η Κοπεγχάγη και το Ελσίνκι.
Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η ΤΕΜΕΣ αναλαμβάνει να καλύπτει τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη λειτουργία των συγκεκριμένων πτήσεων. Σε περίπτωση που τα δρομολόγια αποδειχθούν κερδοφόρα, τα κέρδη θα κατανέμονται κατά 60% στην ΤΕΜΕΣ και κατά 40% στην Aegean.
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η σχετική έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή έκρινε ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για τα εμπλεκόμενα μέρη.
Η συνέχιση της συνεργασίας θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Μεσσηνίας με αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες τροφοδοτούν διαχρονικά τον τουρισμό της περιοχής.
Συνεργασία Aegean και ΤΕΜΕΣ για το Αεροδρόμιο ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την ανανέωση της συνεργασίας τους για τη στήριξη των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων της Καλαμάτας ενέκριναν η Aegean και η ΤΕΜΕΣ, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Business Talk της εφημερίδας «Καθημερινή».
Η συμφωνία αφορά την εκτέλεση τακτικών αεροπορικών δρομολογίων από και προς τον κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας κατά τη διάρκεια του 2026, διατηρώντας τη σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Στοκχόλμη, το Μόναχο, η Κοπεγχάγη και το Ελσίνκι.