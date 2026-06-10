Συνεργασία Aegean και ΤΕΜΕΣ για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Η συμφωνία αφορά την εκτέλεση τακτικών αεροπορικών δρομολογίων από και προς τον κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας κατά τη διάρκεια του 2026, διατηρώντας τη σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Στοκχόλμη, το Μόναχο, η Κοπεγχάγη και το Ελσίνκι.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η ΤΕΜΕΣ αναλαμβάνει να καλύπτει τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη λειτουργία των συγκεκριμένων πτήσεων. Σε περίπτωση που τα δρομολόγια αποδειχθούν κερδοφόρα, τα κέρδη θα κατανέμονται κατά 60% στην ΤΕΜΕΣ και κατά 40% στην Aegean.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η σχετική έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή έκρινε ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η συνέχιση της συνεργασίας θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Μεσσηνίας με αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες τροφοδοτούν διαχρονικά τον τουρισμό της περιοχής.