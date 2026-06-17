Αντιδράσεις για τη γεώτρηση στο Χανδρινού

Την οργισμένη αντίδρασή του για την παραχώρηση απαλλοτριωμένης γεώτρησης ιδιώτη στην κατασκευαστική εταιρεία του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη , για να καταβρέχει τον υπό κατασκευή δρόμο, εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας.

Κάνει λόγο για “εγκληματικές ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου” και για “τεράστιες ποσότητες νερού που υδρομαστεύει καθημερινά, καταστρέφοντας τον υδροφόρο ορίζοντα”.

Εντονη αντίδραση εκφράζει και το Αρδευτικό Σωματείο “Κότινος” με έδρα το Χανδρινού. Ενημερώνει για τις εξώδικες οχλήσεις που έστειλε τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον φετινό Μάιο προς τους αρμόδιους. Κάνει λόγο για απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, “με την οποία εντελώς παράνομα πολλαπλασιάζεται η ετήσια επιτρεπτή ποσότητα άντλησης ύδατος χωρίς καμία μελέτη και έγκριση και παραχωρείται η απαλλοτριωμένη κρατική πλέον γεώτρηση σε ιδιωτική εταιρεία για να πολλαπλασιάσει τα κέρδη της” και δηλώνει ότι “ως κάτοικοι της περιοχής, άμεσα θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη και τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε και κάθε μέσο για να υπερασπιστούμε το δίκιο μας και την ίδια τη ζωή μας”.

Αναλυτικά, ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού αναφέρει:

“Με έκπληξη και οργή λάβαμε γνώση των εγκληματικών ενεργειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και γεννιούνται τεράστια ερωτήματα για τις ευθύνες του Δήμου Πύλου-Νέστορος, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των αρμόδιων υπουργείων. Συγκεκριμένα, κατόπιν ενεργειών του Αρδευτικού Σωματείου «Κότινος» αποκαλύφθηκε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου όλως παρανόμως παραχώρησε απαλλοτριωμένη γεώτρηση ιδιώτη επί της υπό κατασκευή νέας Ε.Ο. Καλαμάτας -Πύλου στην ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 14708/27-2-26 απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου παραχώρησε απαλλοτριωμένη γεώτρηση ιδιώτη που ανήκε στο Ελληνικό κράτος στην ιδιωτική εταιρεία, για να καταβρέχει τον υπό κατασκευή δρόμο με τεράστιες ποσότητες νερού που υδρομαστεύει καθημερινά καταστρέφοντας τον υδροφόρο ορίζοντα.

Μάλιστα πολλαπλασίασε επί δεκάδες φορές την ετήσια ποσότητα υδρομάστευσης, χωρίς καμία σχετική μελέτη. Και το κυριότερο όλες οι ενέργειές της έγιναν και κοινοποιήθηκαν στον κατά τόπο αναρμόδιο Δήμο Μεσσήνης αντί του Δήμου Πύλου - Νέστορος και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αντί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως αυτά προκύπτουν από την παραπάνω απόφαση.

Καλούμε όλους τους πολίτες της περιοχής και τα σωματεία να επαγρυπνούν και να κινητοποιηθούν σε άμεσες σχετικές κινητοποιήσεις, αλλά και τον Δήμο Πύλου - Νέστορος να σταθεί δίπλα μας και να ακυρώσει την παραπάνω ανυπόστατη εγκληματική απόφαση.

Καθημερινά ανεχόμαστε για την κατασκευή του δρόμου εμείς οι κάτοικοι της περιοχής τα πάντα• υπέρβαρα φορτηγά με εγκληματική οδήγηση, αποκλεισμό των χωριών μας από οποιαδήποτε συγκοινωνία, συνεχείς αναβολές στα δικαστήρια και σκόπιμες κωλυσιεργίες στην εκδίκαση των υποθέσεων και την αποζημίωση των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης από το Ελληνικό κράτος. Τώρα μας ζητάνε να καταστρέψουν σε αυτές τις δύσκολες εποχές λειψυδρίας τον υδροφόρο ορίζοντα, για να καταβρέχουν τον δρόμο, μολονότι υπάρχει ποτάμι στα χίλια μέτρα από την γεώτρηση που χωρίς κανένα κόστος θα έπαιρναν όσο νερό ήθελαν. Συνεργός σε αυτά τα εγκλήματα των ιδιωτικών εταιριών είναι η Διοίκηση και το Κράτος. Θα μας βρουν απέναντί τους!”.

* Το Αρδευτικό Σωματείο “Κότινος” με ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος Παναγιώτης Δ. Νταής – δικηγόρος, πληροφορεί:

“Εντοπίσαμε τον Σεπτέμβριο του έτους 2025 υδροφόρες των ιδιωτικών εταιρειών εργολάβων διάνοιξης της νέας Ε.Ο. Πύλου Καλαμάτας να υδρομαστεύουν τον ευρύτερο υδροφόρο ορίζοντα, αντλώντας από ιδιωτική γεώτρηση που έχει απαλλοτριωθεί και ανήκει στο Ελληνικό κράτος τεράστιες ποσότητες πόσιμου νερού καθημερινά και να καταβρέχουν όλον τον υπό κατασκευή δρόμο από Χανδρινού έως Καλαμάτα. Αντιδράσαμε άμεσα με τις εξώδικες οχλήσεις μας στις 26-9-2025 προς τους αρμόδιους και προς στιγμής συμμορφώθηκαν και σταμάτησε η άντληση.

Επανέλαβαν τις ενέργειές τους όμως μετά από οκτώ μήνες και ξαναστείλαμε σχετικές οχλήσεις στο Δήμο Πύλου - Νέστορος, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων και στην Τοπική Κοινότητα Χανδρινού στις 18-5-26.

Με έκπληξη μάθαμε ότι έχει εκδοθεί νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, με την οποία εντελώς παράνομα πολλαπλασιάζεται η ετήσια επιτρεπτή ποσότητα άντλησης ύδατος, χωρίς καμία μελέτη και έγκριση και παραχωρείται η απαλλοτριωμένη κρατική πλέον γεώτρηση σε ιδιωτική εταιρεία για να πολλαπλασιάσει τα κέρδη της.

Σημειωτέον πως έχει κατ’ επανάληψη υποδειχθεί σε απόσταση 1.000 μέτρων ποταμός από όπου μπορούν να παίρνουν όσο νερό θέλουν, αφού χύνεται στη θάλασσα.

Άξιο λόγου και απόδειξη της παρανομίας είναι πως η εν λόγω κατάπτυστη, άκυρη και ανυπόστατη απόφαση έχει εκδοθεί και επιδοθεί στον Δήμο Μεσσήνης αντί στο Δήμο Πύλου Νέστορος .....

Στη συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου μας κοινοποίησε σχετικά επτασέλιδη απάντησή της, στην οποία ομολόγησε τα σφάλματα και τις παρατυπίες της απόφασης, που της είχαμε επισημάνει συνομολογώντας ουσιαστικά τα αιτήματά μας. Ειλικρινά μετά από αυτή την απάντηση οι πράξεις και οι παραλείψεις της Διοίκησης και του Κράτους εις βάρος του δημόσιου αγαθού του πόσιμου νερού αποκτούν χαρακτηριστικά σκανδάλου. Είναι αδιανόητο κρατική περιουσία και δημόσια αγαθά να εκχωρούνται σε ιδιώτες παράτυπα και παράνομα χωρίς καμία μελέτη.

Κατόπιν τούτων ως κάτοικοι της περιοχής, όπου κατοικούμε και έχουμε τις περιουσίες μας, άμεσα θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη και τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε και κάθε μέσο για να υπερασπιστούμε το δίκιο μας και την ίδια τη ζωή μας”.