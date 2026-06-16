Αδεια για γεώτρηση στο Χανδρινού για τον δρόμο Καλαμάτα - Μεθώνη

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, “η παρούσα άδεια αφορά αυστηρά μόνο τη χρήση για την οποία χορηγείται. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε νερό της κατασκευάστριας κοινοπραξίας στα πλαίσια κατασκευής του έργου και συγκεκριμένα για διαβροχή δρόμων, επιχωμάτων και σωρών αποθήκευσης των αδρανών υλικών στους χώρους του εργοταξίου, η δικαιούχος Κοινοπραξία (χρήστης) μπορεί να χρησιμοποιεί έως 75.000 κυβικά μέτρα νερού ανά έτος. Η παρούσα άδεια χρήσης νερού λήγει ένα έτος μετά την επόμενη (3η) αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου και όχι νωρίτερα του τέλους του 2028”.

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