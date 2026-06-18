Ολοκλήρωση εργασιών στο Σουληνάρι - Κορυφάσιο

Την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της 38ης επαρχιακή οδό Σουληνάρι - Κορυφάσιο, στο ύψος της Ίκλαινας, ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω ενεργής εργολαβίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και περιλάμβαναν χωματουργικές εργασίες για την εξυγίανση του εδάφους, καθώς και ασφαλτόστρωση στο σημείο της κατολίσθησης, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της οδού και την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ο κ. Αναστασόπουλος ενημέρωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης στην 24η επαρχιακή οδό, στο τμήμα από την Αρχαία Μεσσήνη προς το Νεοχώρι Μελιγαλά. Οι παρεμβάσεις αφορούν σημείο του δρόμου όπου διαπιστώθηκε σημαντική υποχώρηση του οδοστρώματος, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στην απαγόρευση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.