Αργεί ο δρόμος Εύα - Αριστοδήμειο

Κλειστό από τις 26 Μαΐου και για περίπου 30 ημέρες, είχε προγραμματιστεί να παραμείνει το τμήμα της 7ης επαρχιακής οδού μεταξύ Εύας και Αριστοδημείου, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης της οδού Μεσσήνη - Εύα – Λάμπαινα.

Ομως, οι εργασίες έχουν καθυστερήσει και κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς θα ολοκληρωθούν και θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το σημαντικό αυτό οδικό τμήμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, το προηγούμενο διάστημα έγιναν εργασίες εγκατάστασης υπόγειων δικτύων και απομένει ακόμα η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών από την Cosmote, σε όρυγμα στην ανατολική πλευρά του δρόμου που έχει ήδη ανοίξει.

Οταν ολοκληρωθούν οι εργασίες οπτικών ινών, τα συνεργεία θα μπουν ξανά στον δρόμο για να τον στρώσουν με 3Α και στη συνέχεια να πέσει η καινούργια άσφαλτος και να παραδοθεί στην κυκλοφορία, το τμήμα του δρόμου που έχει διαπλατυνθεί από την Εύα έως το Αριστοδήμειο – Βουρνάζι, μήκους 1.800 μέτρων.

Σύμφωνα με παλιότερη ανακοίνωση του Γραφείου αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, το τμήμα Εύα - Αριστοδήμειο είναι κλειστό για όλα τα οχήματα, με εξαίρεση τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, τα οποία διέρχονται με ευθύνη του αναδόχου και υπό κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας.

Για την ενημέρωση των οδηγών έχουν τοποθετηθεί πληροφοριακές πινακίδες στις βασικές διασταυρώσεις προς το αποκλεισμένο τμήμα.