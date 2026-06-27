Το “μπαλάκι” στην Ε.Ε για Πύργος – Τσακώνα: Ελιγμοί Δήμα για χάραξη και χρηματοδότηση

Το μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την χρηματοδότηση του Πύργος – Καλό Νερό - Τσακώνα, έριξε ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας αποφεύγοντας με αυτόν τον ελιγμό να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία του έργου. Ο κ. Δήμας απαντώντας χθες σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Διοικητήριο Μεσσηνίας δεν είπε ούτε ποια λύση έχει επιλεγεί για το τμήμα του Καϊάφα, ούτε πως θα γίνει η σύνδεση του Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη με το Ασπρόχωμα, ούτε αν υπάρχει ενδεχόμενο να κατασκευαστεί η παράκαμψη της Πύλου. Τέλος ο κ. Δήμας έβαλε στον… πάγο τον προαστιακό σιδηρόδρομο της Μεσσηνίας λέγοντας «ας τα βλέπουμε ένα - ένα αυτά τα θέματα. Εντάξει; Προτιμώ να να μείνω σε αυτά στα οποία ήδη κάναμε αναφορά και να παραμείνω εκεί». Βεβαίως ο υπουργός φρόντισε να χρυσώσει το χάπι λέγοντας για το Πύργος Καλό Νερό – Τσακώνα πως «έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Προφανώς υπάρχει η δική μας βούληση να το προχωρήσουμε». Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα είχαν αναφερθεί ζητώντας ανακοινώσεις από τον υπουργό, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Περικλής Μαντάς και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Στην αρχή της συνέντευξης Τύπου πριν τη σύσκεψη στο Διοικητήριο ο κ. Δήμας δήλωσε: «Στο πλαίσιο, λοιπόν, της επίσκεψής μου θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και για τα σημαντικά έργα τα οποία υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον νομό Μεσσηνίας, αλλά και ευρύτερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον δρόμο Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, είτε έχει να κάνει με τη συνέχιση της Ολυμπίας Οδού, το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από το Καλό Νερό - Πύργος - Τσακώνα, ή ακόμα και τις σημαντικές πρωτοβουλίες μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Να πω ότι στην πρώτη φάση στον νομό Μεσσηνίας είχαμε οκτώ σχολεία, στη δεύτερη φάση έχουμε πέντε σχολεία, τα οποία είναι τα τρία στην Καλαμάτα, ένα στον Μελιγαλά και ένα στην Κυπαρισσία. Αλλά επίσης, σε λίγη ώρα θα ανακοινώσουμε και μία ακόμα πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά το 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος δήλωσε: «Ο δρόμος Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη προχωράει και είμαστε ικανοποιημένοι. Βεβαίως περιμένουμε να ακούσουμε και για το Τσακώνα - Καλό Νερό - Πύργος. Και αυτός ο οδικός άξονας είναι σημαντικός για την ανάπτυξη και της Μεσσηνίας αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδος. Η πολιτική βούληση, είναι δεδομένη και εκπεφρασμένη και από τον υπουργό και από τον πρωθυπουργό και από όλους μας. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου το στηρίζουν αυτό το έργο και το θέλουμε».

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς δήλωσε: «Το υπουργείο Υποδομών έχει υλοποιήσει στον νομό μας μια σειρά πολύ σημαντικών έργων. Πέρα από το μεγάλο έργο, το ΣΔΙΤ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, έχουμε την παράκαμψη της Γιάλοβας ενώ υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης πριν λίγες ημέρες, του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Ένα έργο το οποίο το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Αυτή η παραχώρηση θα προσδώσει μια σημαντική αναβάθμιση στο αεροδρόμιο μας. Έχουν ένα τεράστιο πλάνο ανάπτυξης για το αεροδρόμιο μας και σίγουρα θα αποτελέσει ίσως το σημαντικότερο πόλο ανάπτυξης όχι μόνο της Μεσσηνίας, αλλά ολόκληρης της Πελοποννήσου.

Βασική απαίτηση και διεκδίκηση όλης της Μεσσηνίας και όλης της Δυτικής Ελλάδας είναι η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού μέχρι την Τσακώνα, έτσι ώστε να κλείσει ο δακτύλιος Πελοποννήσου. Θα πρέπει να βάλουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε και να εξαντλήσετε και εσείς τις δυνατότητες που έχετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο σχέδιο, το, τη μελέτη και να δούμε πώς μπορούμε αυτό το έργο να το υλοποιήσουμε. Με αυτό το έργο θα ολοκληρώσουμε πλέον όλα τα σημαντικά έργα υποδομής στην Πελοπόννησο, τα οποία τουλάχιστον αφορά τη νότια Πελοπόννησο και τη δυτική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ατενίζουμε το μέλλον με μια μεγαλύτερη αισιοδοξία για ανάπτυξη, για οικονομική ευημερία των πολιτών μας».

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός είπε: «Θα ήθελα και εγώ να τονίσω πρώτα από όλα το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που έχουμε με το υπουργείο Υποδομών. Είναι μια εξαιρετική συνεργασία, δεν έχει καθόλου τυπικότητες, είναι πολύ ουσιαστική και είναι και πάρα πάρα πολύ αποτελεσματική. Ακόμα και σε έργα όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, τον δρόμο Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, ένα εξαιρετικό έργο το οποίο υλοποιείται. Η συνεργασία της Περιφέρειας και του υπουργείου είναι σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο για να λυθούν και αρκετά θέματα, όπως απαλλοτριώσεις, όπως αντιπλημμυρικά έργα, όπως μικρές σημειακές διορθώσεις όπου χρειάζεται. Να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με όλους τους υπόλοιπους, για την ολοκλήρωση του δρόμου Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο, είναι ιδιαίτερα αναπτυξιακό και είναι κάτι που όλη η περιοχή το περιμένει. Η συνεργασία που έχουμε με το υπουργείο, που μάλιστα είναι και αρμοδιότητα του υπουργού, η προσπάθεια που γίνεται για το Φιλιατρινό προκειμένου να τελειώσουμε, για το Μιναγιώτικο που επίσης σαν ΣΔΙΤ προχωράει, αλλά και άλλα δίκτυα που δεν είναι τόσο γνωστά στη Μεσσηνία.

Επίσης, σπουδαία είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται στον χώρο της εκπαίδευσης. Πάρα πολλά σχολεία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Και εδώ στη Μεσσηνία αναφέρομαι σε δύο σχολεία που έχουν ενταχθεί. Είναι το Ειδικό Σχολείο εδώ στην Καλαμάτα, ένα πολύ σπουδαίο έργο, όπως και το σχολείο της Χώρας, το οποίο εντάχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η σύμβαση παραχώρησης για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι κάτι που αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα και την αναπτυξιακή μας τροχιά. Νομίζω ότι και εκεί η συνεργασία όλων μας για τις περιφερειακές υποδομές οι οποίες χρειάζονται, θα είναι αυτές που πρέπει για να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό αυτό και να μπορέσουμε να προσθέσουμε ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στην προσπάθεια η οποία γίνεται».

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Απαντώντας σε ερώτηση για το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα ο κ. Δήμας είπε: «Πάμε για το κυρίως Καλό Νερό - Τσακώνα. Αρχικά επαναλαμβάνω ότι είναι ένα έργο για το οποίο έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Προφανώς υπάρχει η δική μας βούληση να το προχωρήσουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι προφανώς μέσα στις άμεσες προτεραιότητές μας. Δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα, διότι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πάρει ένα χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουμε ξεκινήσει και όλες τις απαραίτητες μελέτες και όλη τη διαβούλευση που χρειάζεται για να μπορέσει να πάρει μπρος το συγκεκριμένο έργο». Σε ερώτηση για τις μελέτες ο υπουργός απάντησε: «Υπήρχαν μελέτες, πάντοτε επικαιροποιούνται και πάντοτε προστίθεται και άλλες μελέτες που είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ πιο πειστικά επιχειρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μιλάμε για μία παραχώρηση, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να κινηθεί και η πολιτεία μέσα στο πλαίσιο το οποίο προβλέπεται από την από την παραχώρηση.» Για το τμήμα του Καϊάφα ο κ. Δήμας είπε: «Έχουν βρεθεί και προταθεί εναλλακτικές λύσεις, λύσεις για να ξεπεραστεί. Δεν δεν μου αρέσει η λέξη “ξεπεραστεί εμπόδιο του Καϊάφα”. Ο Καϊάφας δεν είναι εμπόδιο, έτσι; Αντιθέτως, είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε τον Καϊάφα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τις συγκεκριμένες μελέτες».

Για τη διασύνδεση του Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη με το Ασπρόχωμα ο κ. Δήμας είπε: «όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τα συζητάμε και με τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο και με τον περιφερειάρχη. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου και νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει το 20% και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ό,τι άλλα επιμέρους ζητήματα υπάρχουν, είναι θέματα τα οποία θα τα επιλύσουμε». Για την παράκαμψη της Πύλου ο υπουργός απάντησε νομίζω «ότι η απάντηση που έδωσα καλύπτει και το θέμα και το θέμα της Πύλου. Προφανώς μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρουν οι διασυνδέσεις τόσο με την πόλη της Καλαμάτας όσο και με την Πύλο».