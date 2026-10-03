Φιλιατρινό Φράγμα: Παρατείνεται η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων

Μέχρι τις 30 Αυγούστου 2030 παρατείνεται η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων του Φιλιατρινού φράγματος, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Η παράταση αφορά την απόφαση τροποποίησης και ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του 2015, η οποία είχε διάρκεια έως τις 30 Αυγούστου 2025. Με τη νέα απόφαση η συνολική διάρκεια ισχύος διαμορφώνεται στη δεκαπενταετία.

Στο σκεπτικό αναφέρονται η αίτηση του φορέα του έργου τον Ιούλιο του 2025 και η νεότερη αίτηση που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο στις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Τη δεύτερη αίτηση συνοδεύει τεχνική έκθεση που αιτιολογεί ότι παραμένουν αμετάβλητες οι παράμετροι βάσει των οποίων εκδόθηκε η περιβαλλοντική έγκριση.

Οι υπόλοιποι όροι της απόφασης του 2015 παραμένουν σε ισχύ, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων του έργου. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των αρδευτικών δικτύων.

Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν την υδροληψία από τον ταμιευτήρα του Φιλιατρινού φράγματος, την τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς νερού και την κατασκευή αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών και αντλιοστασίων, για την άρδευση 28.000 στρεμμάτων στην πεδινή περιοχή των Φιλιατρών. Η έκταση χωρίζεται σε τρεις αρδευτικές ζώνες, ενώ ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς έχει μήκος περίπου 3,4 χιλιόμετρα. Στην περιβαλλοντική έγκριση προβλέπονται επίσης η βελτίωση αγροτικών δρόμων συνολικού μήκους 50 χιλιομέτρων και η διάνοιξη νέων μήκους περίπου 22 χιλιομέτρων.