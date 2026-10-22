9 Νοεμβρίου γυρίζει σελίδα το Αεροδρόμιο - Η Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε. αναλαμβάνει και επίσημα την διαχείριση

Η επίσημη ανάληψη της διαχείρισης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» από την παραχωρησιούχο εταιρεία Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της 40ετούς παραχώρησης του Αεροδρομίου και της νέας περιόδου λειτουργίας του, κατά την οποία προβλέπονται σημαντικά έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και των υποδομών του.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της εταιρείας, στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν το όραμα και το σχέδιο ανάπτυξης του αεροδρομίου, με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη Μεσσηνία και ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Η παραχώρηση πραγματοποιείται σε μια χρονιά ιστορικού ρεκόρ για το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καθώς οι αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων έχουν ήδη φτάσει τις 180.201 στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, ξεπερνώντας το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ των 169.730 αφίξεων που είχε σημειωθεί το 2025. Παράλληλα, η συνολική επιβατική κίνηση στο εννεάμηνο ανήλθε σε 376.516 επιβάτες.

Η διαχείριση του αεροδρομίου περνά στην κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η γερμανική Fraport AG, η Delta Airport Investments ΑΕ και η Πηλέας ΑΕ. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι 40 χρόνια, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την αύξηση της δυναμικότητας του Αεροδρομίου.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ο σχεδιασμός για τη νέα περίοδο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών εξυπηρέτησης των επιβατών, με στόχο την αντιμετώπιση των σημερινών περιορισμών και τη δυνατότητα υποδοχής μεγαλύτερης επιβατικής κίνησης.

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του αεροσταθμού, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, οπότε συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης.

Ο σχεδιασμός συνδέεται επίσης με παρεμβάσεις στις αεροπορικές υποδομές και στους χώρους υποστήριξης της λειτουργίας του αεροδρομίου. Η ολοκλήρωση των βασικών έργων τοποθετείται στον χρονικό ορίζοντα του 2028, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παραχώρησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς οι τεχνικές μελέτες και οι προβλεπόμενες εργασίες πρέπει να ακολουθήσουν τις σχετικές εγκρίσεις. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και εργασίες προετοιμασίας του εδάφους, με πρόβλεψη προφόρτισης διάρκειας περίπου εννέα μηνών, στοιχείο που επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα των κατασκευών.

Σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης στις 22 Ιουνίου, προβλέπεται η δημιουργία νέων και ανακατασκευασμένων εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τετραγωνικών μέτρων.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου αεροσταθμού, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την αύξηση των θέσεων ελέγχου εισιτηρίων (check-in) από 4 σε 10, την επέκταση των σημείων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων και την αναβάθμιση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέων εμπορικών χώρων, καταστημάτων και εγκαταστάσεων εστίασης, καθώς και η εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών.

ΣΥΜΒΑΣΗ 51 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδιασμού αποτελεί η σύμβαση που υπογράφηκε στις 9 Οκτωβρίου μεταξύ της Αεροδρόμιο Καλαμάτας ΑΕ και της κοινοπραξίας INTRAPOWER – ΕΚΤΕΡ – KLX AIRPORT.

Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό 51,09 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και αφορά τη μελέτη και κατασκευή νέου τερματικού σταθμού επιφάνειας περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του υφιστάμενου αεροσταθμού, την επέκταση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και των εγκαταστάσεων στην πλευρά ξηράς, καθώς και τις απαραίτητες συνοδευτικές υποδομές.

Η ΕΚΤΕΡ συμμετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία με ποσοστό 50%, ενώ η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών.

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της παραχωρησιούχου εταιρείας εκτιμάται σε 125 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η ολοκλήρωση των επικείμενων έργων τοποθετείται στο τελευταίο τρίμηνο του 2029, με συνολικό ορίζοντα έως 36 μήνες από την έναρξη της παραχώρησης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι ευρύτερο από τη συμβατική προθεσμία των 30 μηνών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί κατά την παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου.

Οι προβλέψεις για την επιβατική κίνηση ενισχύουν την ανάγκη αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχεδιασμού, η συνολική κίνηση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 428.000 επιβάτες το 2026, θα φτάσει περίπου τους 468.000 το 2027 και θα υπερβεί τους 532.000 το 2028. Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, προβλέπεται να προσεγγίσει τους 880.000 επιβάτες ετησίως έως το 2041

Η εκδήλωση της 9ης Νοεμβρίου αποκτά έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να παρουσιαστούν οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης και να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του νέου αεροσταθμού, την υλοποίηση των υπόλοιπων παρεμβάσεων και τη λειτουργία του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των έργων.

Θ.Λ.