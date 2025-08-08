Ο Δήμαρχος του μέλλοντος, που ζει κολλημένος στο παρελθόν

Αν δεν υπήρχε η πραγματική ταλαιπωρία των πολιτών του Δήμου Πύλου – Νέστορος, οι ανακοινώσεις του κ. Καρβέλα θα μπορούσαν να διαβαστούν ως φαρσοκωμωδία.

Δυστυχώς, όμως, για όλους μας, είναι η πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα γεμάτη σπατάλη, αδράνεια, καθυστερήσεις, έλλειψη σχεδίου και πολιτική αμετροέπεια.

Ο κ. Καρβέλας, Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος επί έξι συναπτά έτη– αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση του Δήμου, και με πρωτοφανές θράσος συνεχίζει να διακινεί μύθους για τη δήθεν «καμένη γη» που παρέλαβε το 2019. Λες και δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα διοίκησης του ίδιου και των συνεργατών του.

Ο κ. Καρβέλας, Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, σε μια ακόμη απέλπιδα προσπάθεια να αποσείσει τις βαρύτατες ευθύνες του για την εικόνα εγκατάλειψης του Δήμου, καταφεύγει –με συνέπεια που μόνο η αδράνεια μπορεί να εξηγήσει– στη γνωστή τακτική: όταν δεν έχεις να δείξεις έργο, φτιάχνεις εχθρούς και φωνάζεις στο παρελθόν.

Τα σκουπίδια… και οι δικαιολογίες

Έξι χρόνια μετά την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου και με τον τόπο να πνίγεται κυριολεκτικά στα απορρίμματα, ο κ. Καρβέλας συνεχίζει να ομφαλοσκοπεί και να κατασκευάζει βολικούς ενόχους για την πολυετή ανικανότητα και απραξία του.

Μετά από δύο χρόνια εξοντωτικής μεταφοράς απορριμμάτων στην Καλλιρρόη, με κόστος δυσβάστακτο για τους δημότες και εξαντλητικό για το προσωπικό καθαριότητας, με το δήμο γεμάτο σκουπίδια, ρωτάμε ξανά γιατί μόνο απαντήσεις δεν παίρνουμε :

• Γιατί δεν λειτούργησε ποτέ την μονάδα προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων στον άγιο Νικόλαο, που του παραδόθηκε σχεδόν ολοκληρωμένη το 2019; Όχι φυσικά τα τχρήματα που έπρεπε να βάλει αλλά γιατί δεν ήταν δικό του έργο …..

• Γιατί απέρριψε την πρότασή μας για προσωρινό χώρο μεταφόρτωσης, μια πρόταση που αρκετοί δήμοι την έχουν υιοθετήσει, που θα μείωνε δραστικά το κόστος και την καταπόνηση των εργαζομένων; Μάλλον γιατί δεν θέλει να δει πέρα από τον μικρόκοσμο του και φυσικά γιατί ήταν δική μας πρόταση ……

• Γιατί δεν αξιοποίησε ποτέ πλήρως το προσωπικό του Δήμου, αφήνοντας υπηρεσίες να λειτουργούν στα όρια της διάλυσης; Μάλλον για να εξυπηρετήσει αυτούς που έπρεπε …..

• Γιατί δεν υλοποιεί το ενταγμένο, χρηματοδοτημένο έργο για Πράσινα Σημεία, που του παραδώσαμε έτοιμο, με φάκελο και τεχνική ωρίμανση εδώ και έξι χρόνια και ανατρέχει σε φτηνές δικαιολογίες; Μάλλον γιατί οι μελέτες και η κατατεθειμένη πρόταση για χρηματοδότηση φέρουν την δική μας υπογραφή ……

• Γιατί δεν εξασφάλισε τη συμμετοχή του Δήμου στην πρώτη φάση δημιουργίας ΣΜΑ από τον ΦΟΔΣΑ ; Μάλλον λόγω αδράνειας και ολιγωρίας …..

Η απάντηση είναι απλή: απραξία, ανικανότητα, έλλειψη σχεδιασμού και διοικητικής επάρκειας.

Ως Δημοτική Παράταξη δεν θα του επιτρέψουμε να μετατρέψει μια κρίση που ο ίδιος δημιούργησε σε επικοινωνιακό σόου.

Επιλεκτική μνήμη και βολική αλήθεια

Ο κ. Καρβέλας συνεχίζει να μιλά για «καμένη γη». Να του θυμίσουμε μερικά πράγματα – γιατί φαίνεται πως η μνήμη του είναι ιδιαίτερα… ευέλικτη:

• Όλοι οι προϋπολογισμοί της δικής μας θητείας εγκρίθηκαν από όλες τις υπερκείμενες ελεγκτικές αρχές (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργείο Εσωτερικών) χωρίς καμία παρατήρηση επί της νομιμότητας ή της δημοσιονομικής ισορροπίας σε ένα περιβάλλον μνημονίων με τεράστιες περικοπές για τους Δήμους .

• Παραλάβαμε τον πρώην Δήμο Μεθώνης – στον οποίο ο κ. Καρβέλας είχε οικονομική αρμοδιότητα – με πάνω από 1.200.000 € υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και εφετειακή απόφαση για την απλήρωτη μελέτη του έργου της αποχέτευσης που άφησαν. Πληρώσαμε τα σπασμένα εκείνων που σήμερα κάνουν τους ηθικούς ελεγκτές.

• Παραδώσαμε Δήμο με άνω των 35.000.000 ευρώ σε ενταγμένα έργα, με ώριμες μελέτες και έτοιμα προς υλοποίηση προγράμματα.

• Επί της θητείας μας υλοποιήθηκαν έργα που άλλαξαν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών, σε υποδομές, δίκτυα, σχολεία, οδοποιία, ύδρευση και άρδευση, αποχέτευση, αναπλάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.

• Παραδώσαμε δύο ολοκαίνουργια μηχανήματα έργου, ένα καινούργιο απορριμματοφόρο, καθώς και εξασφαλισμένα χρήματα για την αγορά τρακτέρ με παρελκόμενα, για την τακτική συντήρηση και καθαρισμό δρόμων και αγροτικής οδοποιίας.

• Ας αναρωτηθεί λοιπόν ο ίδιος:

Αν αυτή είναι «καμένη γη», τότε πώς γίνεται να ζει επί έξι χρόνια χάρη σ’ αυτήν;

Σήμερα, υλοποιεί ακόμα έργα που του αφήσαμε

Το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού προγράμματος του Δήμου – ακόμα και σήμερα – βασίζεται σε έργα μελέτες που εμείς ως δημοτική αρχή ωριμάσαμε , εντάξαμε, δημοπρατήσαμε ή προετοιμάσαμε κατά την προηγούμενη θητεία μας, αλλά ποτέ δεν τολμά να το αναγνωρίσει.

Ήμασταν από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα σε ενταγμένα έργα (μόνο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ όλη οι δήμοι της Μεσσηνια είχαν ενταγμένα έργα περίπου 32.000.000 ευρώ, μόνο ο δικός μας δήμος είχε περίπου τα 20.000.000 ευρώ).

Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιεί τα χρήματα του ΖΟΡΜΠΑ που διασφαλίσαμε το 2019 για τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων.

Από «πρωτοπόρος Δήμος» σε Δήμο… αναθέσεων

Δυστυχώς, ο κ. Καρβέλας θα μείνει στην ιστορία ως:

• Ο Δήμαρχος των φόρων και των αυξήσεων, που μετέτρεψε τα τέλη καθαριότητας σε βάρος για τον πολίτη, χωρίς ανταποδοτικότητα.

• Ο Δήμαρχος των κατατμήσεων και των απευθείας αναθέσεων, με ρυθμούς και αριθμούς που προκαλούν ερωτήματα για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

• Ο Δήμαρχος που δεν μπορεί να παράξει ούτε ένα δικό του ουσιαστικό έργο, και απλώς παρακολουθεί τη διοίκηση να τον προσπερνά.

Ηθικό πλεονέκτημα δεν αγοράζεται με δελτία τύπου ούτε με εργαλειοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου μας.

Ο κ. Καρβέλας επιχειρεί να χτίσει ένα προφίλ διοικητικής «ακεραιότητας» και «οικονομικής συνέπειας» με non-paper και σκόρπιες αναφορές.

Αντιλαμβανόμαστε ότι μετά από τόσα χρόνια, είναι πια αργά για να μάθει πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση με σοβαρότητα και προγραμματισμό. Δεν είναι όμως ποτέ αργά να σταματήσει τον κατήφορο μέσω συνεχών επιθέσεων προς όσους του παρέδωσαν έναν Δήμο με όραμα, σχέδιο και εξασφαλισμένες βάσεις ανάπτυξης, τα έργα μιλούν από μόνα τους.

Ο τόπος δεν έχει ανάγκη από δικαιολογίες. Έχει ανάγκη από διοίκηση. Από δουλειά. Από σεβασμό στον πολίτη.

Δεν του φταίει το παρελθόν – φταίει η ανεπάρκεια του παρόντος

Ο κ. Καρβέλας ζει μονίμως στο χθες, όχι από αγάπη στην ιστορία αλλά από φόβο για το σήμερα και πλήρη αδυναμία να διαχειριστεί το αύριο.

Όσες επιθέσεις κι αν εξαπολύσει, η πραγματικότητα δεν αλλάζει:

• Ο Δήμος υποβαθμίζεται.

• Η καθημερινότητα επιδεινώνεται.

• Οι δημότες πληρώνουν ακριβά την απραξία.

Η Δημοτική μας Παράταξη ούτε τρομοκρατείται, ούτε φιμώνεται.

Θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε, να προτείνουμε και να απαιτούμε σοβαρή διοίκηση.

Γιατί οι πολίτες αυτού του τόπου αξίζουν πολύ περισσότερα από πολιτικές φλυαρίες και δικαιολογίες καφενείου.