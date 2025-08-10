406.129 ευρώ για έργο οδικής ασφάλειας στην Τριφυλία

Την εντολή μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 406.129,91 ευρώ, για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Τριφυλίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και

επαρχιακό οδικό Δίκτυο Sub. 2 – 16631)” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενέκρινε με αποφάσεις της προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών.