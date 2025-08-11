Πολιτική μνήμη αλά Καρβελικά, και το νερό... τιμολόγιο πολυτελείας

Από τα κοινοτικά συμβούλια στα αυτοκρατορικά διατάγματα, κ. Καρβέλα…

Τέτοια είναι τελικά η «δημοκρατία» σας στην αυτοδιοίκηση;

Αυτή είναι η απάντηση σας για το νερό;

Να υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών με μισές αλήθειες και υπεκφυγές;

Ας βάλουμε τα πράγματα στη σειρά:

Η απόφαση τιμολογιακής πολιτικής της 3/4/2012 πάρθηκε όταν εσείς ήσασταν Αντιδήμαρχος Οικονομικών - επί διοίκησης Καφαντάρη.

Εγώ τότε δεν ήμουν καν δημοτικός σύμβουλος. Μόλις επιβεβαιώσατε, μόνος σας, ότι βάλατε το πρώτο λιθαράκι για τα ακριβά τιμολόγια στο νερό, στη Μεθώνη, τα οποία τώρα - με θράσος - επικαλείστε ως άδικα.

Και για να μην μασάμε τα λόγια μας:

Καρβέλα σταμάτα να κάνεις αντιπολίτευση στον εαυτό σου!

Είσαι 6 χρόνια δήμαρχος!

Η υποκρισία έχει όρια - η ευθύνη όμως, όχι!

Επιλεκτική μνήμη ή απλώς… πολιτικό αλτσχάιμερ;

Σε άλλη σας δήλωση, αναφέρετε με στόμφο ότι «ο Δήμος Μεθώνης λειτουργούσε με υποδειγματική επιτυχία».

"Ρε Καρβέλα, τι πίνεις και δεν μας δίνεις";

Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι και επαναστάτης και αρχιτέκτονας του κατεστημένου ταυτόχρονα.

Εκτός αν μιλάμε για διχασμένη πολιτική προσωπικότητα.

Αλλά ας πάμε στην ταμπακιέρα:

Η Δημοτική Ενότητα Πύλου πληρώνει ακριβότερα το νερό ή όχι;

Μια καθαρή, "ναι" ή "όχι", απάντηση.

Ούτε "θα", ούτε "όταν", ούτε "περιμένουμε τις συνθήκες να ωριμάσουν". Δεν μιλάμε για τυρί, για πολιτική μιλάμε!

Το πολιτικό μασάζ μόλις ξεκίνησε, και - αν χρειαστεί - θα κάνουμε και αποτρίχωση στη μνήμη σας για να ξεσκεπάσουμε την αλήθεια.

Το 2014, ως επικεφαλής παράταξης, ψήφισα την απόφαση 63 (έγκριση και ψήφιση του ενιαίου κανονισμού ύδρευσης) και την απόφαση 324 για την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης σε ενιαίο τιμολόγιο.

Σε εκείνο το Δ.Σ. επισήμανα στον Δήμαρχο ότι η Πύλος απουσιάζει από την ενιαία τιμολογιακή πολιτική.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα το φέρει σε επόμενο συμβούλιο....

Και φτάνουμε στο 2022, στο δημαρχιακό μέγαρο, στο γραφείο σου.

Σε ρώτησα, Δήμαρχε προς Αντιδήμαρχο:

«Γιατί από το 2019 δεν έχεις εντάξει την Πύλο στο ενιαίο τιμολόγιο;»

Και η απάντησή σου;

Ένα ένδοξο, αποστομωτικό:

«Ναι - ναι - ναι... τι να πρωτοκάνω!»

Η απάντηση αυτή αξίζει να διδάσκεται σε σεμινάρια πολιτικής υπεκφυγής.

Θα μπορούσε να είναι και σλόγκαν προεκλογικής αφίσας:

«Ναι σε όλα - τίποτα σε τίποτα».

Εγώ στην αυτοδιοίκηση δεν έμαθα να ξεχωρίζω τους πολίτες σε «Πυλιώτες» και «Μεθωναίους».

Ούτε να κυβερνώ με τη λογική του κοινοτάρχη.

Πιστεύω σε έναν ενιαίο, λειτουργικό Δήμο, με ισονομία και ίσες παροχές για όλους.

Όχι σε πολιτικά φέουδα και βολέματα.

Και όταν δηλώνεις - σαν να απευθύνεσαι σε αφελείς - ότι «όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, θα φέρουμε επικαιροποιημένη πρόταση τιμολογιακής πολιτικής»,

σε ευχαριστώ που με επιβεβαιώνεις:

Η αδικία υφίσταται και παραμένει.

Μόνο που δεν έχετε την πολιτική βούληση να την διορθώσετε.

Γιατί;

Δεν πουλάει εκλογικά;

Δεν χωράει στα σχέδιά σας;

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει.

Αλλά το νερό… το πληρώνει ο πολίτης.