ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Με διαφωνίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού

Η εισήγηση της τροποποίησης έγινε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Σωτήρη Μπακούρο, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλλαγές ποσών που γίνονται στους κωδικούς, με τον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκη Κατρίτση να τονίζει πως δεν περιποιεί τιμή αυτή η τροποποίηση, η οποία δείχνει τη δύσκολη θέση που βρίσκεται ο δήμος.

«Δεν είναι έτσι τα πράγματα» απάντησε ο κ. Μπακούρος τονίζοντας ότι μεγάλα έργα του δήμου προχωράνε. «Αυτός είναι ο καθρέφτης της κυβερνητικής πολιτικής» επεσήμανε η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου, «όταν για να γίνουν έργα κόβουμε 2.000 ευρώ από το γάλα που προβλέπεται για τους εργαζόμενους. Είναι σκανδαλώδης η ανέχεια και η μιζέρια του προϋπολογισμού». Και ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς επεσήμανε ότι «η τροποποίηση αυτή δείχνει την οικονομική κατάσταση, αφού σαρώνεται ότι μικροποσό υπήρχε σε κωδικούς και μειώνεται και το αποθεματικό».

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η χορήγηση μετάθεσης της «Προμήθειας αποδυτηρίων δημοτικού γηπέδου Γαργαλιάνων» κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Βασίλης Αθανασόπουλος η σύμβαση λήγει στις 15 Αυγούστου, επειδή όμως χρειάστηκε η έκδοση μιας άδειας υπήρξε καθυστέρηση και έτσι πρέπει να δοθεί παράταση, σημειώνοντας πως παράλληλα θα προχωρήσει και ο διαγωνισμός για τον τάπητα του γηπέδου.

Τη διαφωνία του εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Αγγελόπουλος τονίζοντας πως «δεν αξίζει να έχουμε προκάτ αποδυτήρια, αρχική μου θέση και σε αυτήν επιμένω είναι ότι η πόλη χρειάζεται στάδιο», ενώ και ο Άκης Κατρίτσης ψηφίζοντας την παράταση σημείωσε πως πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία να γίνει στάδιο.

Θέμα περί απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έθεσε στη συνέχεια ο κ. Κατρίτσης, σημειώνοντας πως μέχρι τέλος Ιουνίου έπρεπε να γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με απολογισμό των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους από τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους. «Σε άλλους δήμους ήδη έχει γίνει. Είναι σοβαρό θέμα, καθώς αφορά τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών» είπε και συμπλήρωσε πως το Δ.Σ. ασχολείται με λάιτ θέματα και όχι με σοβαρά ζητήματα, με τον πρόεδρο του Σώματος Χαράλαμπο Αυρηλιώνη να απαντά πως θα κανονίσουν να γίνει συνεδρίαση.

Κ.Μπ.