51 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Τίμησαν τη μνήμη του αγνοούμενου ήρωα Ιωάννη Ξυδιά

Πενήντα ένα χρόνια από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο και από τις 16 Αυγούστου του 1974, ο 20χρονος τότε Ιωάννης Ξυδιάς είναι αγνοούμενος μετά την εισβολή του Αττίλα και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν με την διχοτόμηση του νησιού.

Πλήθος κόσμου από το χωριό και τις γύρω περιοχές παραβρέθηκαν το πρωί της Κυριακής στην πλατεία της Πλατανόβρυσης, αποδεικνύοντας πως κανείς δεν ξέχασε τον Ιωάννη Ξυδιά, παρότι πέρασαν 51 ολόκληρα χρόνια. Στο χώρο που βρίσκεται η προτομή του ήρωα τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τη μνήμη του.

Η ιστορικός και ανιψιά του αγνοούμενου Μαρία Ξυδιά, στην ομιλία της, φώτισε με ιδιαίτερο τρόπο τα θλιβερά γεγονότα εκείνης της περιόδου και παράλληλα αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Ιωάννη Ξυδιά, που χάθηκε τόσο άδοξα στα 20 του χρόνια.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Χιλιοχωρίων Αναστάσιο Χρονόπουλο, τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Λάμπρο Τζούμη, τον εκπρόσωπο του ανωτέρου Διοικητή Φρουράς Καλαμάτας, αντισμήναρχο Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, τον πρόεδρο της κοινότητας Χανδρινού Θεόδωρο Παγάνη, τον εκπρόσωπο των πολεμιστών ΕΛΔΥΚ Κύπρου 1974 Αργύριο Παναγιωτακόπουλο και τον Αναστάσιο Ξυδιά, αδελφό του αγνοούμενου.

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ψάλθηκε ο εθνικός ύμνος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ακόμη ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΠΝ Γιάννης Πανταζόπουλος, ενώ τελετάρχης ήταν ο προϊστάμενος εθιμοτυπίας του Δήμου Γιώργος Αναστασόπουλος.