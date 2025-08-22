Χωρίς γενικές θέσεις ΑμεΑ το αναπλασμένο τμήμα της 23ης Μαρτίου - Τα σημεία που εξυπηρετούν στην περιοχή

Τ ο γεγονός πως δεν υπάρχουν γενικές θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία στο αναπλασμένο τμήμα της οδού 23ης Μαρτίου επεσήμανε αναγνώστρια της “Ε”, τονίζοντας πως με τις έτσι κι αλλιώς λίγες θέσεις στάθμευσης στην περιοχή, άτομα με κινητικά προβλήματα αδυνατούν να μεταβούν σε αυτή.

Υστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών δημιουργήθηκαν μόνο συγκεκριμένες θέσεις ΑμεΑ έξω από επιχειρήσεις, ωστόσο η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις δυνατότητες στάθμευσης για τα υπόλοιπα οχήματα στα οποία επιβαίνουν άτομα με αναπηρία, με αποτέλεσμα οι οδηγοί είτε να αποχωρούν ή να αναγκάζονται να ανέβουν στα πεζοδρόμια για να παρκάρουν, καθώς δεν υπάρχουν πάνω στο εν λόγω δρόμο δρόμο γενικές θέσεις ΑμεΑ.

Για το θέμα, από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σήμανσης της Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών – Εγκαταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας διευκρινίστηκε μέσω της “Ε” ότι ναι μεν στην 23ης δεν υπάρχουν γενικές θέσεις γι’ αυτό το σκοπό, αλλά στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν θέσεις ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, θέσεις στάθμευσης με την σχετική μπλε πινακίδα βρίσκονται έξω από το ζαχαροπλαστείο “Σκιαδά”, πλησίον του κτηρίου της Φιλαρμονικής, καθώς και στην οδό Νέδοντος έξω από τη Δημοτική Αστυνομία, εξυπηρετώντας τόσο κατοίκους όσο και επισκέπτες.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για μια διορθωτική κίνηση στο αναπλασμένο πεζοδρόμιο, ενδεχομένως από το ύψος της πλατείας, θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι, μιας και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να το αξιοποιούν οι πεζοί αλλά οδηγοί που παρκάρουν παράνομα σε αυτό, ενώ οι προαναφερόμενες θέσεις τις περισσότερες φορές είναι κατειλημμένες.