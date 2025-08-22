Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Στο επίκεντρο η ανάπλαση της πλατείας Κυπαρισσίας

Με κύριο θέμα τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας» συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, διόρθωση ημερομηνίας διοργάνωσης εκδήλωσης στην υπ’ αριθ.253/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Έγκριση της με αριθ. 1805/2025 απόφασης δημάρχου Τριφυλίας σχετικά με τη μετακίνηση του με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 4995 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης των εργασιών «Συντήρηση ποδοσφαιρικών γηπέδων ΔΕ Φιλιατρών 2025». Λήψη απόφασης επί εισήγησης για κοπή - εκρίζωση ενός δένδρου. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Φιλιατρών». Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αστική αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας».

Κ.Μπ.