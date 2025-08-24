Νέα παράταση για το προπονητήριο στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Tην χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατασκευής προπονητηρίου στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου στην Παραλία, την 3η κατά σειρά, κατά 231 ημερολογιακές ημέρες, έως την 1 Απριλίου του 2026 χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση, πρόκειται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας την ερχόμενη Δευτέρα.

Όπως τονίζεται στην εισήγηση του θέματος, είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το εργοτάξιο παρέμενε ανενεργό λόγω της εξέτασης τροποποίησης της μελέτης πυρασφάλειας και της επακόλουθης καθυστέρησης έγκρισης των panels οροφοκάλυψης και πλαγιοκάλυψης της ανωδομής. Μετά από συνεχείς επαφές και συνεργασίες με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον ανάδοχο, το θέμα βαίνει προς επίλυση και αναμένεται η επιτάχυνση των εργασιών – παραγγελιών υλικών. Η ολοκλήρωση της επικάλυψης της ανωδομής είναι κομβικής σημασίας διότι στη συνέχεια θα μπορούν να εκτελεστούν «επικαλυπτόμενες» εργασίες.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι ακόλουθες εργασίες: Αποξήλωση υφισταμένων μπασκετών και μεταφορά τους, Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, Καθαίρεση ταπήτων, Καθαίρεση στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα, Εκσκαφή για την θεμελίωση του κτιρίου, Διευθέτηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, Σκυροδέτηση του συνόλου της θεμελίωσης, Επάλειψη πεδιλοδοκών με ασφαλτικό γαλάκτωμα, Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής, Σκυροδέτηση του συνόλου της εδαφόπλακας, Κατασκευή του συνόλου του μεταλλικού φορέα ανωδομής με την τοποθέτηση κατακόρυφων και οριζόντιων μεταλλικών φερόντων στοιχείων και στέγης. Το έργο εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία «Vasartis SA» και έχει προϋπολογισμό μελέτης που ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με ποσό 600.000 ευρώ και Δημοτικούς Πόρους με ποσό 700.000 ευρώ, ενώ η μέση έκπτωση ανέρχεται στο 19,45 %.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕΚ

Παράλληλα, όπως είχε ενημερώσει η “Ε”, κατά τη διάρκεια της ίδιας επιτροπής, αναμένεται να εγκριθεί η 4η παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου «Αξιοποίηση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτιρίων Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου» κατά 8 μήνες, έως τις 30 Απριλίου του 2026.

Σύμφωνα με το εισηγητικό, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κλιματισμού και καλωδίωσης, προέκυψε θέμα που αφορά τη μελέτη πυρασφάλειας, το οποίο χρίζει άμεση αντιμετώπιση, προκειμένου να συνεχιστούν οι ανωτέρω εργασίες, που έχουν διακοπεί. Ακόμα, δεν έχουν απομακρυνθεί τα χρήσιμα και άχρηστα αντικείμενα του θεάτρου, τόσο εσωτερικά στο ξυλουργείο, όσο και εξωτερικά των κτιρίων επέμβασης, στο περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να μην δύναται να υλοποιηθούν οι συμβατικές εργασίες που αφορούν τους χώρους αυτούς.