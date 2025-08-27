Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Προώθηση των τριών πρώτων προτάσεων του Συμβουλίου Νεολαίας

Σύμφωνα με το πρακτικό της γενικής συνέλευσης του Συμβουλίου Νεολαίας της 13ης Ιουνίου, που προωθήθηκε προς τον Δήμο, “συζητήθηκαν εκτενώς οι προτάσεις των επιμέρους ομάδων, οι οποίες στη συνέχεια τέθηκαν σε διαδικτυακή ψηφοφορία από τα μέλη του Συμβουλίου. Οι τρεις επικρατέστερες προτάσεις, που συγκέντρωσαν την πλειοψηφία της αποδοχής, παρατίθενται παρακάτω και σας υποβάλλονται προς μελέτη και ενδεχόμενη προώθηση:

1. Ομάδα Φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων

Πρόταση: Προτείνουμε ως βασική και άμεση λύση την ίδρυση δημοτικού κτηνιατρείου. Ένα τέτοιο κτηνιατρείο, εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα και κατάλληλο προσωπικό, θα μπορεί να προσφέρει στα αδέσποτα ζώα την υγειονομική φροντίδα και τη μέριμνα που πραγματικά αξίζουν. Εκπρόσωπος: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

2. Ομάδα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόταση: Πρόταση συμμετοχής 6 νέων από το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας στο European Youth Event (EYE) 2027 στο Στρασβούργο, με στόχο την ενεργή εκπροσώπηση της νεολαίας που ζει και εργάζεται στην Καλαμάτα. Οι συμμετέχοντες θα προωθήσουν τις τοπικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές με συνομηλίκους από όλη την Ευρώπη και θα ενισχύσουν τη φωνή της νεολαίας της Καλαμάτας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή δικτύωση του Δήμου και συμβάλλοντας στην προσέλκυση ιδεών και στρατηγικών συνεργασιών. Εκπρόσωπος: Φωτεινή Κατσαμπάνη.

3. Ομάδα Αθλητισμού

Πρόταση: Πρόταση δημιουργίας πολυμορφικού και αυτοχρηματοδοτούμενου χώρου αθλητισμού, πολιτισμού και νεολαίας. Συγκρότημα αθλητικών χώρων, οι οποίοι εύκολα θα μπορούν να μετατρέπονται σε χώρους πολιτισμού. Ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του συγκεκριμένου

χώρου. Χώροι στάθμευσης καθώς και χώροι στέγασης οργανισμών και συλλογών. Εκπρόσωπος: Χριστοπούλου Γαρυφαλλιά.

Οι παραπάνω προτάσεις αντανακλούν μερικές από τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες μας και θα θέλαμε να σας τις παρουσιάσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο”.

“ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ”

Στην εισήγησή του για το πρακτικό με τις τρεις προτάσεις, ο εξουσιοδοτημένος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημερώνει, μεταξύ άλλων:

“Οι νέοι, με τις φρέσκες ιδέες και την ενέργειά τους, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά, αναδεικνύοντας σύγχρονες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη. Μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όχι μόνο αποκτούν εμπειρίες και δεξιότητες, αλλά ενισχύουν επίσης την αίσθηση της συλλογικής ευθύνης και προσφέρουν ένα νέο όραμα για την Καλαμάτα.

Το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας έχει αναλάβει δράση σε συνεργασία με το Δήμο

Καλαμάτας για: i. την αναγνώριση και χαρτογράφηση των τοπικών προβλημάτων που επηρεάζουν τη ζωή της νεολαίας, ii. την καταγραφή ιδεών και δημιουργία προτάσεων της νεολαίας σε θέματα όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η απασχόληση, ο αθλητισμός και η υγεία, και το περιβάλλον, iii. την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Συμβούλια Νεολαίας, καθώς και με επίσημους και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της νεολαίας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, iv. την συμμετοχή της νεολαίας στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων, όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω σε θέματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα

ενδιαφέροντα της νεολαίας”.

Στο Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας συμμετέχουν νέα άτομα, ηλικίας 15 – 25 ετών, που κατοικούν ή/και εργάζονται στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένων και νέων ατόμων που φοιτούν/σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, ενώ δύο φορές το χρόνο γίνονται νέες εγγραφές ένταξης μελών.