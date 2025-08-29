Συνάντηση για λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου: Συζήτηση για τη γραμμή Καλαμάτα - Διαβολίτσι - Κυπαρισσία

Η προοπτική επαναλειτουργίας του τοπικού (προαστιακού) σιδηροδρομικού δικτύου και συγκεκριμένα η γραμμή Καλαμάτα - Διαβολίτσι - Κυπαρισσία, συζητήθηκε στη χθεσινή συνάντηση του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου με μέλη του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, στο Δημαρχείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά τη συνάντηση οι Ηλίας Νταίβις, Νικόλαος Κολλιόπουλος, Λεωνίδας Κυλιντηρέας και Γιώργος Φιλίππου, ενημέρωσαν τον δήμαρχο για τις δράσεις και τους σκοπούς του συλλόγου, καθώς και για πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται να αναληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προοπτική επαναλειτουργίας του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι ο σιδηρόδρομος αποτελεί άξονα που περιλαμβάνεται στο Κλιματικό Συμβόλαιο της Καλαμάτας.