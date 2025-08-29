Η “τοξική” επίθεση έφερε αποχωρήσεις - Ενταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Αποχώρησαν οι μειοψηφίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας μετά από έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες, για τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου και πάλι.

Την έκρηξη και την αποχώρηση προκάλεσε ο χαρακτηρισμός “τοξικός”, που απηύθυνε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος στον σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Σωφρονά, ο οποίος νωρίτερα τον είχε επικρίνει για συμπεριφορά δασκάλου του ‘60 και πολιτική παιδεία του ‘60.

Για την ουσία, η κατάθεση γραπτών ερωτήσεων από τους συμβούλους της μειοψηφίας (μία ο καθένας) το πρωί της ημέρας συνεδρίασης, ήταν η μοναδική τροποποίηση – “χάρη” που δέχθηκε ο δήμαρχος, ώστε η μειοψηφία να ασκεί τον κυρίαρχο ρόλο της, του ελέγχου της δημοτικής αρχής, που ο πρότυπος κανονισμός του υπουργείου Εσωτερικών που ισχύει, τον ακυρώνει.

Το θέμα του νέου κανονισμού λειτουργίας έθεσε με παρέμβασή του, εκτός ημερήσιας διάταξης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης.

Αναφερόμενος στην προηγούμενη επεισοδιακή συνεδρίαση, μίλησε για “γεγονότα που αποτελούν εκτροπή από τη νομιμότητα”, για τους συμβούλους της δημοτικής αρχής που ψήφιζαν αρχικά υπέρ και μετά την παρέμβαση του δημάρχου καταψήφιζαν.

“Το θέμα του κανονισμού δεν έχει λήξει για μας”, παρατήρησε ο κ. Τζαμουράνης, επέκρινε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Αναστάσιο Ηλιόπουλο, λέγοντάς του πως “είστε πρόεδρος ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου” και κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι θέλει να εκδικηθεί τις μειοψηφίες.

Επεσήμανε ότι “η μειοψηφία έχει ρόλο και αποστολή” και ζήτησε να επανέλθει στο Δ.Σ. “το θέμα του κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις καίριες παρατηρήσεις που είχαμε κάνει. Να μας πείτε αν είστε διατεθειμένοι να το φέρετε μαζί με τις παρατηρήσεις και πότε. Από την απάντησή σας θα κρίνουμε την περαιτέρω στάση σας”.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος έκανε λόγο για “απαράδεκτη διαδικασία” με την αλλαγή της ψήφου των συμβούλων της δημοτικής αρχής, για “αντιδημοκρατικό κατήφορο” και “ευθύνη του προέδρου” και σημείωσε πως “πρέπει να επανέλθει το θέμα του κανονισμού”.

Μίλησε για “αντιδημοκρατικό κατήφορο του υπουργείου Εσωτερικών” και αφού αναρωτήθηκε “τι φοβάται η δημοτική αρχή”, παρατήρησε ότι “έχει πλειοψηφία, δεν χάνει την ψηφοφορία”.

Ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος, αρχικά, δήλωσε ότι “υπάρχει πρότυπος κανονισμός με αυτόν να πορευτούμε” και επέκρινε τη μείζονα μειοψηφία για “πολιτικά παιχνίδια”. Διευκρίνισε πως “δεν ψηφίσατε την πρότασή σας, ενώ είχατε δηλώσει πως θα το ψηφίσετε”και κατηγόρησε την παράταξη Τζαμουράνη για “κουτοπονιρήστικη και αντισυναδελφική συμπεριφορά”.

Δήλωσε ότι δέχεται ως τροποποίηση του κανονισμού “να καταθέτετε γραπτώς τις ερωτήσεις, μία ο καθένας, την ίδια μέρα της συνεδρίασης” και συνεχίζοντας τις επικρίσεις, ρώτησε “γιατί δεν ψηφίσατε ναι με τις παρατηρήσεις σας” και ανέφερε ότι “παίξατε ένα παιχνίδι”.

Αντιδρώντας και απευθυνόμενος στον δήμαρχο, ο Β. Τζαμουράνης παρατήρησε πως “λέτε ότι έχετε καλή εικόνα για μένα και με κατηγορείτε για κουτοπόνηρο” κι επέμεινε ότι “είναι στοιχειώδες ζήτημα εκτροπής αυτό που κάνετε”.

Ο Δ. Οικονομάκος κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι “από πείσμα κι εκδίκηση” συμπεριφέρεται έτσι στις μειοψηφίες.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς, επικρίνοντας τον δήμαρχο, παρατήρησε ότι “ένας ηγέτης πρέπει να έχει αυξημένη πολιτική παιδεία. Ομως, συμπεριφέρεστε σαν δάσκαλος του ‘60 «εσείς να γράφετε κι εγώ να σας απαντήσω», με πολιτική παιδεία του ‘60. Εκανε λόγο και για “ελεημοσύνη για ένα δικαίωμα που έχουμε από το νόμο”.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις συμβούλων και από τις πλευρές που “έριξαν λάδι στη φωτιά”, αλλά την έκρηξη και την αποχώρηση των μειοψηφιών προκάλεσε ο χαρακτηρισμός “τοξικός”, με τον οποίο ο δήμαρχος κατηγόρησε τον Γ. Σωφρονά.