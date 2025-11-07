Τέλος στο χρόνιο “αγκάθι” Δήμου Καλαμάτας και ΔΕΥΑΚ - Λύση στο οικονομικό με συμψηφισμό οφειλών

Η απόφαση αφορά τη ρύθμιση και τον συμψηφισμό εκατέρωθεν οφειλών, δίνοντας οριστική λύση σε ένα θέμα που απασχολούσε τη δημοτική διοίκηση για περισσότερο από 15 χρόνια.

Το Δ.Σ. ενέκρινε την παραγραφή όλων των προσαυξήσεων και προστίμων που είχαν επιβληθεί στις οφειλές της Επιχείρησης προς τον Δήμο, καθώς και τον συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δύο πλευρών. Η απόφαση στηρίζεται σε άρθρο νόμου, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης και συμψηφισμού οφειλών μεταξύ Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, με απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της ΔΕΥΑΚ, οι οφειλές του Δήμου Καλαμάτας προς την Επιχείρηση ανέρχονται συνολικά σε 873.122 ευρώ, ενώ οι οφειλές της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο, μετά από προηγούμενους συμψηφισμούς και πληρωμές, ανέρχονται σε 771.431 ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης σχολικών μονάδων, βρεφονηπιακών σταθμών και λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων, καθώς και προγραμματικές συμβάσεις έργων ύδρευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης.

Η υπόθεση είχε τις “ρίζες” της από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2009, με την οποία είχαν βεβαιωθεί οι οφειλές της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο ύψους 2.659.381 ευρώ. Ωστόσο, στα χρόνια που μεσολάβησαν, τα οικονομικά δεδομένα αναπροσαρμόστηκαν και τα υπόλοιπα επανυπολογίστηκαν σύμφωνα με τις νεότερες βεβαιώσεις των δύο φορέων.

ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο της συζήτησης, από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κανάκης σχολίασε πως οφείλονται πολλά χρήματα στη ΔΕΥΑΚ από ιδιώτες, φτάνοντας να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα χρήματα ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Ο ίδιος παρατήρησε πως δεν έχει βρεθεί η φόρμουλα προκειμένου η επιχείρηση να εισπράξει τα ποσά αυτά, κάνοντας λόγο για μια τεράστια οικονομική τρύπα για τη ΔΕΥΑΚ, από τη στιγμή που οι οφειλές αυτές υφίστανται εδώ και 15 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς υπογράμμισε πως παραμένει ακόμα σε ισχύ η παράνομη όπως είπε απόφαση του 2012, μέσω της οποίας πολίτες από τις περιοχές της Βέργας και της Μ. Μαντίνειας πληρώνουν τέλη σύνδεσης, δίχως οι οικίες τους να έχουν συνδεθεί ακόμα με τον αγωγό. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να προστατευτεί η θάλασσα και να σταματήσει η δυσοσμία τους καλοκαιρινούς μήνες.

Από την ίδια παράταξη, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Τσαπόγας παρατήρησε μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε οφειλές κάποιων σχολείων και σε κηπάρια, θέτοντας το ερώτημα αν υπάρχουν διαρροές ή υδροκλοπή. Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα το 10ο Δημοτικό, το οποίο παρότι είναι νέο κτήριο έχει οφειλές 33 χιλ. ευρώ και άλλα σχολεία από 5-6 χιλ. Απαντώντας, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης υπογράμμισε πως υπήρξαν καταναλώσεις κατά καιρούς σε σχολεία που δεν πληρώθηκαν φτάνοντας σε αυτά τα ποσά. Για το θέμα που έθιξε ο Δημήτρης Φαββατάς ενημέρωσε πως έχουν γίνει μελέτες ώστε να καλυφτούν και αυτά τα σπίτια, εκτιμώντας πως τα προβλήματα των οσμών δεν οφείλονται στο ζήτημα που τέθηκε αλλά σε τεχνικά θέματα που έχουν να κάνουν με τον αγωγό που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής. Ο ίδιος αμφέβαλε για το αν η ανάκληση της απόφασης θα λύσει το πρόβλημα των συνδέσεων, εκτιμώντας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πως με τον συμψηφισμό οφειλών τελειώνει ένα χρόνιο πρόβλημα.

O επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος επεσήμανε πως τόσο η παράταξή του όσο και το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΚ φώναζαν εδώ και χρόνια πως πρέπει να γίνει ο συμψηφισμός αυτός. Για το ζήτημα του αγωγού ο ίδιος επέρριψε ευθύνες στον εργολάβο, εκτιμώντας πως αν είχε κάνει το έργο η ΔΕΥΑΚ θα είχε γίνει με καλύτερο τρόπο και με οικονομικό όφελος. Για την απόφαση του 2012, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης σχολίασε πως ήταν ένα διοικητικό μέτρο που ελήφθη το 2012 ώστε να προκύψει μια μορφή πίεσης και να συνδεθούν αυτοί που μπορούσαν, εκφράζοντας τη διαφωνία του πως πρόκειται για παράνομη απόφαση.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υποστήριξε πως το πρόβλημα δεν θα λυθεί αν συνδεθούν τα περίπου 50 σπίτια που βρίσκονται σε Βέργα και Μαντίνεια, αλλά με την ενεργοποίηση των αντλιοστασίων και με την επέκταση του δικτύου ακαθάρτων. Για το θέμα του συμψηφισμού, αφού ανέλυσε το ιστορικό των οφειλών, υπογράμμισε πως τέθηκε ως στόχος να κλείσει το θέμα του αλληλόχρεου, βάζοντας εμπόδια οι σχολικές επιτροπές που ήταν νομικά πρόσωπα. Ο ίδιος, έκλεισε λέγοντας πως από τη στιγμή που ήρθαν στο Δήμο Καλαμάτας οι επιτροπές βρέθηκε ο τρόπος ώστε να νοικοκυρευτεί και αυτή η οφειλή, και κανείς να μην χρωστάει σε κανέναν.