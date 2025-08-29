Εγκριση μεταφοράς της ΔΕΥΑΚ στη Θουκυδίδου

Σε χρόνο ρεκόρ, ούτε 2 λεπτά καλά – καλά, γιατί υπήρξε και παρέμβαση του προέδρου της Κοινότητας, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης, την παραχώρηση μέρος του παλιού Δημαρχείου στην οδό Θουκυδίδου (παλιότερα συσκευαστήρια Λάρδα), στη ΔΕΥΑΚ, για τη στέγαση των υπηρεσιών της, με χρονική διάρκεια της παραχώρησης 20 χρόνια.

Η απόφαση ελήφθη από τους συμβούλους της πλειοψηφίας, καθώς οι παρατάξεις της μειοψηφίας είχαν αποχωρήσει, λόγω της έντονης αντιπαράθεσης και της αντίδρασης για το ζήτημα του κανονισμού λειτουργίας.

“Κατά την εισήγηση”, ανέφερε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας και πρόσθεσε 5 – 6 ακόμα τυπικές λέξεις. “Ομόφωνα”, διαπίστωσε ο πρόεδρος Αναστάσιος Ηλιόπουλος και τέλος. Οταν ο πρόεδρος πήγε στο επόμενο θέμα για το πρώην Δημοτικό Σχολείο στο Αριοχώρι, παρενέβη ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας, δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ με “δύο επιπλέον προτάσεις που ομόφωνα πήρε το Συμβούλιο της Κοινότητας. Να δημιουργηθεί ένα ταμείο στην Αγορά και να συνδεθεί το κτήριο της Θουκυδίδου με αστική συγκοινωνία, να υπάρξει συνεννόηση με το Αστικό ΚΤΕΛ. Να επανεργοποιηθεί η γραμμή 4”.

Το κόστος για την επισκευή και διαμόρφωση των χώρων στο κτήριο της οδιού Θουκυδίδου (και Καμβύση) εκτιμάται στα 500.000 ευρώ, ποσό που θα διαθέσει η ΔΕΥΑΚ.

Σύμφωνα με το σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΚ, “συγκεκριμένα παραχωρούνται: 1. Ο χώρος του υπόγειου στο σύνολό του επιφάνειας 550 τ.μ. περίπου. 2. Οι χώροι του ισογείου που δεν χρησιμοποιούνται από το ΚΗΦΗ επιφάνειας 220 τ.μ. περίπου. 3. Ο χώρος του Α’ ορόφου στο σύνολό του επιφάνειας 670 τ.μ. περίπου. 4. Ο χώρος του δώματος στο σύνολό του επιφάνειας 670 περίπου. 5. Το σύνολο του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου.

Το παραχωρούμενο κτήριο και οι χώροι του θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» για την εγκατάσταση της έδρας λειτουργίας της και των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της”.

Γ.Σ.