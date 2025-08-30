Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Ψήφισμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, κατά πλειοψηφία, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Το ψήφισμα της δημοτικής αρχής καταψήφισε η “Λαϊκή Συσπείρωση”, γιατί, όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της Δημήτρης Οικονομάκος, “δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Ισραήλ και αν το διαβάσει κάποιος, δεν θα ξέρει ποιος κάνει τον πόλεμο”. Ακόμα, παρατήρησε ότι δεν υπάρχει η λέξη γενοκτονία, αντέδρασε στην αναφορά για τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, γιατί “δίνει όπλα και βοηθάει το Ισραήλ” και ζήτησε ξεκάθαρη αναφορά στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, που μιλούν για “κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη από το 1967” και για “την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους”.

Το ψήφισμα υπερψήφισε η μείζων μειοψηφία και ο επικεφαλής της Βασίλης Τζαμουράνης συμφώνησε με τις απόψεις Οικονομάκου, αλλά παρατήρησε πως συντάσσονται για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους σε αυτά που γίνονται στη Γάζα, “στις αποτρόπαιες καταστάσεις που δεν έχουν δικαιολογία, στη γενοκτονία και τη λιμοκτονία”. Κι εξέφρασε οργή και αγανάκτηση για τις δολοφονίες αμάχων και τους βομβαρδισμούς νοσοκομείων.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος που εισηγήθηκε το ψήφισμα, δήλωσε ότι “είναι μια πρόταση καθαρά του δημάρχου, που συζήτησε τους συνεργάτες του”, αναφέροντας πως η μείζων μειοψηφία δεν κατέθεσε το δικό της ψήφισμα (το είχε παρουσιάσει στην προηγούμενη συνεδρίαση) ως τακτικό θέμα, όπως προβλέπει ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από το υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος εφαρμόζεται.

Αναλυτικά το ψήφισμα αναφέρει:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, παρακολουθώντας με βαθιά ανησυχία τις τραγικές εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και τις βαρύτατες συνέπειες για τον παλαιστινιακό λαό – και ιδίως για τα παιδιά – εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και συντάσσεται με το καθολικό αίτημα για ειρήνη, προστασία των αμάχων και άμεσο τερματισμό της βίας.

Στηρίζουμε την πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί και καλούμε την ελληνική Πολιτεία να αναλάβει ενεργό ρόλο, με στόχο την προώθηση μιας εκεχειρίας και την αποκατάσταση του διαλόγου για δίκαιη και βιώσιμη ειρηνική λύση στην περιοχή.

Με το παρόν ψήφισμα:

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό και ενώνουμε τη φωνή μας με όσους ζητούν τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός.

Υποστηρίζουμε τη διεθνή προσπάθεια για εξεύρεση λύσης που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της οποίας η Ελλάδα αποτελεί ενεργό και ιστορικό μέλος.

Ζητούμε το άνοιγμα όλων των ανθρωπιστικών διαδρόμων, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη – τρόφιμα, νερό, φάρμακα, ιατροφαρμακευτικό υλικό και υποστήριξη από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στρέφεται κατά αμάχων, εργαζομένων, εθελοντών και προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ειδικά καταγγέλλουμε τις επιθέσεις εναντίον ιατρικών αποστολών και προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Δήμος Καλαμάτας υπερασπίζεται σταθερά και διαχρονικά την αξία της ανθρώπινης ζωής, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου ή θρησκείας και δηλώνει την προσήλωσή του στην ειρήνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. Το ίδιο είχε πράξει με ψήφισμά του τον Οκτώβριο του 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο με την 305/2023 ομόφωνη απόφασή του, καταδικάζοντας τότε τη βάρβαρη και απάνθρωπη επίθεση της Χαμάς.

Στηρίζουμε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση και στην οικοδόμηση ενός κράτους με διεθνή αναγνώριση, θεσμούς και νομική υπόσταση, όπως προβλέπεται από το διεθνές

δίκαιο και αναγνωρίζεται από πλήθος κρατών και διεθνών φορέων.

Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ανησυχία μας για τις συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά στη Γάζα, τα οποία στερούνται βασικών δικαιωμάτων, όπως η υγεία, η ασφάλεια και η πρόσβαση στην εκπαίδευση – δικαιώματα αναφαίρετα και αδιαπραγμάτευτα.

Τέλος, δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συμμετάσχουμε ενεργά σε κάθε πρωτοβουλία ανθρωπιστικής αλληλεγγύης, όπως η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης ή η στήριξη αποστολών βοήθειας, σε συνεργασία με φορείς, οργανώσεις και άλλους δήμους”.

Γ.Σ.