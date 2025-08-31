Δήμος Πύλου – Νέστορος: Προσωρινός ανάδοχος για γεωτρήσεις

Προσωρινό ανάδοχο για το έργο ανόρυξης κι εξοπλισμού υδρευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Πύλου – Νέστορος, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), την “κοινοπραξία Ναπολέων Ζώτος – Παναγιώτης Ασημακόπουλος” με έκπτωση 13,24%, ανέδειξε η Δημοτική Επιτροπή.

Στη δημοπρασία είχε κατατεθεί μία ακόμα προσφορά με έκπτωση 4,52%.

Το έργο των γεωτρήσεων που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών 2021 – 2025, έχει προθεσμία περάτωσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο περιλαμβάνει: Ανόρυξη της υδρογεώτρησης πλησίον της υφιστάμενης στη θέση “Μπουρνιάς” της Κοινότητας Καλλιθέας, σε μεγαλύτερο βάθος, καθώς κι εξοπλισμό. Εξοπλισμό της νέας γεώτρησης της Κοινότητας Κρεμμυδίων, σε βάθος 120 μέτρα. Εξοπλισμό της γεώτρησης στη θέση “Τζανάκι” της Κοινότητας Φοινικούντας, σε βάθος 60 μέτρα.