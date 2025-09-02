Στην κυκλοφορία σήμερα η Αριστοδήμου - Ξεκινούν αύριο οι εργασίες στην οδό Σιδ. Σταθμού

Ολοκληρώνεται και παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία η ανάπλαση στην οδό Αριστοδήμου, στο τμήμα μεταξύ Βασιλ. Αμαλίας και Βασιλ. Κωνσταντίνου και από αύριο Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Από αύριο οι εργασίες ανάπλασης μεταφέρονται στις οδούς δυτικά της κεντρικής πλατείας Καλαμάτας και μέχρι τη Νέδοντος.

Σε τμήματα της αναπλασμένης Αριστοδήμου εκκρεμούν ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, καλαθάκια απορριμμάτων) οι φυτεύσεις, και ο φωτισμός που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, ενώ το επόμενο διάστημα θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για να λειτουργήσει ο νέος φωτισμός στη συγκεκριμένη οδό και σε καθέτους (Πολυχάρους, Γεωργούλη, Βασιλ. Ολγας κλπ.).

Από αύριο Τετάρτη κλείνει η Σιδ. Σταθμού, όπου σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, “το έργο ανάπλασης περιλαμβάνει την επίστρωση της οδού με κυβόλιθους, με τις εργασίες ανάπλασης να συνεχίζονται αμέσως μετά και στους παρακείμενους δρόμους, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Στόχος των αναπλάσεων, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η διάθεση περισσότερου δημόσιου χώρου στους πεζούς. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τμηματικά στη Σιδ. Σταθμού, από τη συμβολή της με τη Φραντζή και μέχρι τη Μητροπέτροβα”.

Σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, “στη Φάση Δ.2 περιλαμβάνεται ο ολικός αποκλεισμός της οδού Σιδ. Σταθμού και της συνέχειάς της Γιατράκου και προτείνεται εναλλακτική διαδρομή μέσω της οδού Νέδοντος που σημαίνεται κατάλληλα”.

Το έργο “Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας” έχει προϋπολογισμό 6.877.080 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται με έκπτωση 5,16%.