Η εξήγηση για τις εικόνες ντροπής του Ιουλίου... Είχε λήξει η σύμβαση για το πάρκινγκ του Νέδοντα!

Από τις 21 Ιουλίου είχε λήξει η σύμβαση για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας του κεντρικού πάρκινγκ του Νέδοντα, στον Δήμο Καλαμάτας, γι’ αυτό για κάποιες ημέρες δημιουργήθηκαν εικόνες ντροπής με οδηγούς αυτοκινήτων να περιμένουν μέσα στον ήλιο και να ταλαιπωρούνται, για να πληρώσουν και να πάρουν το αυτοκίνητό τους από το πάρκινγκ.

Αποτέλεσμα της λήξης της σύμβασης ήταν να μπλοκάρει και να μην λειτουργεί το αυτόματο μηχάνημα πληρωμής. Από τότε τη λειτουργία του κεντρικού πάρκινγκ του Νέδοντα έχει αναλάβει ο Δήμος, η Δημοτική Αστυνομία, με τη βοήθεια της εταιρείας που το λειτουργούσε για λογαριασμό του Δήμου και η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία του, με τον διαγωνισμό εκμίσθωσης (ιδιωτικοποίησης).

Αυτά αποκαλύφθηκαν χθες στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, όπου κατά πλειοψηφία (με την καταψήφιση από τη μείζονα μειοψηφία), εγκρίθηκε η ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην Τσουφλίδου Ελένη του Ιωάννη, η οποία σύμφωνα με την εισήγηση και την απόφαση, “διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία καθώς αποτέλεσε ανάδοχο για τα προηγούμενα 6 έτη”.

Η ίδια είναι αυτή, που σύμφωνα με τον διαγωνισμό του Δήμου, έχει επιλεγεί και θα αναλάβει την εκμίσθωση των δύο πάρκινγκ του Νέδοντα (κεντρικού και βόρειου). Οπως επισημάνθηκε, η διαδικασία αυτή βρίσκεται στο στάδιο της διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 35.960 ευρώ, μέχρι το τέλος του 2025, με την επισήμανση ότι η ανάθεση και η πληρωμή της θα σταματήσει, όταν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο προσυμβατικός έλεγχος και υπογραφεί η σύμβαση της εκμίσθωσης, της λειτουργίας των πάρκινγκ από τον ιδιώτη.

Τη δημοτική αρχή επέκρινε δριμύτατα η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα γιατί “γνώριζε για τη λήξη της σύμβασης και άφησε την πόλη ανοχύρωτη, δεν λειτουργούσε το αυτόματο μηχάνημα πληρωμής και άφησε τον κόσμο και κυρίως τους επισκέπτες να περιμένουν κάτω από το λιοπύρι”. Μάλιστα, παρατήρησε ότι το πρόβλημα ήταν για μια εβδομάδα και όχι μόνο για 2 ημέρες, που υποστήριζε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας. Κατηγόρησε, ακόμα, τη δημοτική αρχή, γιατί “το πάρκινγκ ήταν το μείζον θέμα, γι’ αυτό έλεγαν οι επισκέπτες. Το απαξιώσατε για να μας πείσετε ότι δεν μπορεί να το λειτουργήσει ο Δήμος. Είναι ντροπή”.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος παραδέχθηκε ότι έμαθε για τη λήξη της σύμβασης μια μέρα πριν, στις 20 Ιουλίου και ανέφερε πως το πρόβλημα προκλήθηκε, γιατί καθυστέρησε ο προσυμβατικός έλεγχος της εκμίσθωση των πάρκινγκ, καθώς από τον Επίτροπο στάλθηκε στην Αθήνα για τον έλεγχο και την έγκριση.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός μίλησε για κάκιστη διαχείριση από τη δημοτική αρχή, για επικίνδυνες και εικόνες Ζιμπάμπουε και την κατηγόρησε πως δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον με τα πάρκινγκ.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας απάντησε ότι δεν είχε επαρκές προσωπικό ο Δήμος και δεν μπορούσε να προσλάβει κόσμο για να λειτουργήσει το πάρκινγκ. Ανέφερε πως δεν μπορεί να το έκαναν επίτηδες και ότι το πάρκινγκ λειτουργεί με τεχνολογία του 2017 και υποστήριξε πως δύο μέρες ήταν το πρόβλημα και ότι με την εκμίσθωση “θα αποκτήσουμε ένα πάρκινγκ αντάξιο της πόλης, κόσμημα για την πόλη”.