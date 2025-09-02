Ο Δήμος Καλαμάτας στο Athens Nomad Fest 2025

Την εξειδίκευση των πιστώσεων για τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο παγκόσμιο συνέδριο Athens Nomad Fest 2025 (6.820 ευρώ) και για την ψηφιακή στρατηγική τουρισμού του Δήμου (4.000 ευρώ), ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή, με κριτική και λευκό από τη μείζονα μειοψηφία.

Οπως αναφέρθηκε, το Athens Nomad Fest αποτελεί το κορυφαίο γεγονός για ψηφιακούς νομάδες, remote workers κι επαγγελματίες της τεχνολογίας από όλο τον κόσμο και πραγματοποιείται για

δεύτερη φορά στην Ελλάδα. Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και της Marketing Greece και θα λάβει χώρα στην Αθήνα 12 -21 Σεπτεμβρίου, στον χώρο εκδηλώσεων The Hub Events (Αλκμήνης 5).

Ακόμα, η Δημοτική Επιτροπή εξειδίκευσε την πίστωση (9.920 ευρώ) για την υποστήριξη και λειτουργία των ιστοσελίδων events.kalamata.gr και visit.kalamata.gr

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης ενημέρωσε ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στο Παρίσι και το Βουκουρέστι και πως θα διεκδικήσει αναβαθμισμένη παρουσία στην έκθεση “Φιλοξένια” στη Θεσσαλονίκη, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανέφερε, ακόμα, ότι στις 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης του στρατηγικού σχεδιασμού του τουρισμού, με την παρουσία του Σωτήρη Βαρελά, επίκουρου καθηγητή Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Απαντώντας στην κριτική των συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Ευγενίας Κούβελα και Σπύρου Χανδρινού ότι δεν υπάρχουν στρατηγική μελέτη για τον τουρισμό και υποδομές στην πόλη, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά, όπως το marketing plan, το branding και η συμμετοχή σε εκθέσεις.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου είπε ότι σύμφωνα με το περιοδικό Fortune η Καλαμάτα είναι δεύτερη στην Ευρώπη στη λίστα για τους ψηφιακούς νομάδες.

Γ.Σ.