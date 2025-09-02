159 καθαρίστριες στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας

Ειδικότερα, χθες Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, υπογράφηκε από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, η απόφαση για την πρόσληψη 135 εργαζομένων καθαριότητας στα σχολεία, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ, 92 μερικής απασχόλησης και 43 πλήρους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, θ’ ακολουθήσει η τοποθέτησή τους από το Τμήμα Παιδείας στα σχολεία, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα κατά την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Στην ίδια ενημέρωση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας, για ακόμη μία χρονιά, προχωρά στην τοποθέτηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εργαζομένων καθαριότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Για το σχολικό έτος 2025-2026, στο σύνολο των σχολείων του Δήμου θα τοποθετηθούν 135 καθαρίστριες ΙΔΟΧ, 43 πλήρους και 92 μερικής απασχόλησης, ενώ στα σχολεία υπηρετούν 24 καθαρίστριες ΙΔΑΧ, 9 πλήρους και 15 μερικής απασχόλησης.