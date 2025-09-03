Σκέψεις δημιουργίας φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο

Τη δημιουργία φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο συζητούν Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμος Μεσσήνης, με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη, όμως, αρνητική στάση για τη συμμετοχή του στον φορέα κρατάει το Δασαρχείο Καλαμάτας, που κατέχει αυτόν τον εξαιρετικής ομορφιάς χώρο.

Αυτό απάντησε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, το απόγευμα της Δευτέρας, στο θέμα που έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι ο φορέας θα έχει κανόνες και αυτοχρηματοδότηση, πληρωμή με εισιτήριο για να μπεις στο Πολυλίμνιο.

Αναλυτικά, ο Κ. Γεωργακόπουλος ρώτησε “ποιες είναι οι δράσεις του Δήμου Μεσσήνης για την αξιοποίηση του Πολυλιμνίου, τι ενέργειες πρέπει να κάνει ο Δήμος γι’ αυτό το φυσικό μνημείο”, εκτιμώντας ότι “δεν το προσέχουμε όπως πρέπει”. Ρώτησε, ακόμα, “αν υπάρχει σχεδιασμός για τον χώρο και σχέδιο πυροπροστασίας” και για το θέμα της διαχείρισης, “αν θα φτιάξουμε φορέα”.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι στις αρχές του καλοκαιριού κουβέντιασε με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό για τη σύσταση φορέας διαχείρισης για το Πολυλίμνιο, ανατρέχοντας στον φορέα που υπάρχει για το φαράγγι της Σαμαριάς. Επεσήμανε πως υπάρχει άρνηση από το Δασαρχείο να συμμετέχει και η σύσταση του φορέα δεν μπορεί να προχωρήσει. Μίλησε για φορέα με κανόνες και αυτοχρηματοδότηση, με εισιτήριο, “για άλλη πρακτική που είναι στη σωστή κατεύθυνση”.

Ο Γ. Αθανασόπουλος ενημέρωσε για το έργο ασφαλτόστρωσης 1.100 μέτρων που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες και διευκολύνει την πρόσβαση στο Πολυλίμνιο. Πληροφόρησε πως υπάρχει μελέτη βελτίωσης του μονοπατιού, 200 μέτρων, προς το Πολυλίμνιο, από τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο για να αφήνουν οι επισκέπτες τα αυτοκίνητά τους στη Χαραυγή κι έκανε λόγο για την αγορά χώρου, για πάρκινγκ μέσα στο χωριό.

Οσον αφορά την πυροπροστασία, είπε ότι πάντα το Πολυλίμνιο είναι θέμα στα Συντονιστικά και υπάρχει μόνιμα πυροσβεστικό όχημα εκεί ή στη Χαραυγή.

Στη δευτερολογία του ο Κ. Γεωργακόπουλος, αφού υπενθύμισε ότι “32 σύμβουλοι καθίσαμε στο εδώλιο του κατηγορούμενου”, προέτρεψε “να κοιτάξουμε να φτιάξουμε τον φορέα διαχείρισης” και ζήτησε “να επισκευαστούν τα σκαλοπάτια, που είναι σε άθλια κατάσταση”. Προέτρεψε, επίσης. “να φροντίσουμε να μην έχουμε νέο Μάτι” και ρώτησε αν έχει δοθεί στον Δήμο η μελέτη του καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα για την προστασία του Πολυλιμνίου από τους βράχους

Απαντώντας, ο δήμαρχος είπε ότι χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό για να μπεις στο Πολυλίμνιο και όχι παντόφλες μετά την παραλία και ανέφερε πως το Δασαρχείο έχει τοποθετήσει πινακίδες γι’ αυτό.

Ενημέρωσε ότι η μελέτη του κ. Λέκκα για έργο προϋπολογισμού 1,8 εκ. ευρώ είναι στην Περιφέρεια και ο περιφερειάρχης “έχει κατά νου να χρηματοδοτήσει τη μελέτη (το έργο) για άρση επικινδυνότητας.

Τέλος, δήλωσε ότι αποδέχθηκε την πρόταση του περιφερειάρχη για τον φορέα διαχείρισης, που προβλέπει παρουσία φύλακα, γιατρού, συντηρητών και ανθρώπων που θα καθαρίζουν.

Γ.Σ.