Συνεδρίασε το Συντονιστικό του Δήμου Καλαμάτας - Μέτρα για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Το σοβαρό πρόβλημα κίνησης και πρόσβασης και των ασθενοφόρων, που προκαλείται με τα όμβρια και τα φερτά υλικά στον δρόμο, στην είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε καιρικά φαινόμενα ακόμα και μέτριας έντασης, τονίστηκε χθες, στο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) του Δήμου.

Στη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων “Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη” στο Ιστορικό Δημαρχείο, με θέμα “Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2025 -2026”, επισημάνθηκαν και άλλα επικίνδυνα και προβληματικά σημεία στην Καλαμάτα και σε χωριά του Δήμου για την πρόκληση ζημιών και καταστροφών, όπως συνέβησαν (και με την απώλεια ανθρώπινων ζωών) τον Σεπτέμβριο του 2016.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας μίλησε για την ανάγκη της ετοιμότητας και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων. Ενημέρωσε για τη συνεργασία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της ΔΕΥΑΚ για την απομάκρυνση παρατημένων σκουπιδιών και άλλων άχρηστων υλικών, που μπορεί να φρακάρουν τα φρεάτια απορροής ομβρίων. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά από πλημμύρα, στην επικαιροποίηση σχεδίων, μεταξύ άλλων και αυτού που αφορά την απομάκρυνση πολιτών, στην πραγματοποίηση άσκησης επί χάρτου στον Δήμο και τη συμμετοχή σε άσκηση της Περιφέρειας. Εκανε λόγο για ελλείψεις του Δήμου σε πόρους και σε προσωπικό και σημείωσε πως “το ζήτημα του Νέδοντα θα πρέπει να το δούμε σοβαρά”, ενώ η αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων ανήκει στην Περιφέρεια.

Ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Λάμπρος Τζούμης επιβεβαίωσε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων κάθε Περιφερειακής Ενότητας έχει την ευθύνη για τον καθαρισμό των ρεμάτων κι ενημέρωσε πως στον Δήμο Καλαμάτας έχουν καθαριστεί 3.800 μέτρα έχουν καθαριστεί σε ρέματα, μεταξύ άλλων, στο χωριό και στον ποταμό Αρι, σε Μικρή Μαντίνεια, Ασπροπουλιά, Αγίους Αναργύρους, Φραγκοπήγαδο, Ελαφογκρέμι, Βέλιουρα και Μουτελάκη. Πληροφόρησε ότι συνεχίζονται οι εργολαβίες καθαρισμού και κάλεσε για όποια ανάγκη να υπάρξει επικοινωνία και συνεννόηση με την Π.Ε. Μεσσηνίας, αναφέροντας, ωστόσο, ότι “δεν είναι απεριόριστες οι δυνατότητες”.

Ο κ. Τζούμης επεσήμανε ότι “η Περιφέρεια ετοιμάζει ένα μεγάλο έργο για την πρόληψη, 1 εκ. ευρώ, που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Είναι ηλεκτρονικές εστίες και κάμερες σε όλα τα ρέματα και ποτάμια, στις εκβολές τους, για να υπάρχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, για να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζωών. Μάλλον θα το αναλάβει το ΕΛΚΕΘΕ”.

Η υποδιοικήτρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Σοφία Μπομπόνη σημείωσε προβληματικά κι επικίνδυνα σημεία για την πρόκληση πλημμύρας, όπως Αθηνών, Κορδίας, Γουλιμίδες, Ακοβίτικα, ΚΤΕΛ, Πήδημα, Αγιο Φλώρο, Θουρία, Αρι. Αναφέρθηκε στα μέσα και στο προσωπικό που διαθέτει η υπηρεσία και στον εξοπλισμό που χρειάζεται για την αποκατάσταση των ζημιών σε πλημμύρες, ιδιαίτερα μετά τις πλημμύρες της Θεσσαλίας και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε πυροσβέστες που επενέβησαν. Ακόμα, πρότεινε την επανάληψη άσκησης που είχε γίνει πριν από χρόνια στο Νέδοντα.

Ο εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Καλαμάτας Νίκος Σαρδέλης, μηχανολόγος, επεσήμανε το πρόβλημα με τα όμβρια και τα φερτά υλικά στον δρόμο, στην είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών και τη δυσκολία πρόσβασης των οχημάτων και των ασθενοφόρων.

Ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ Απόστολος Παναγιωτόπουλος επιβεβαίωσε το σοβαρό πρόβλημα στην είσοδο των Επειγόντων, επισημαίνοντας “καλύπτονται τα κράσπεδα και κινούμαστε στα τυφλά. Ενημέρωσε, επίσης, για πρόβλημα με όμβρια και φερτά υλικά λίγο πιο πριν, στον εθνικό δρόμο μπροστά από τον υποσταθμό της ΔΕΗ στον Αντικάλαμο.

Η εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΚ Γεωργία Λαμπροπούλου ενημέρωσε για τον καθαρισμό των φρεατίων που κάνει η επιχείρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα.

Ο διευθυντής του ΓΟΕΒ Παμίσου Κώστας Χρυσανθακόπουλος ενημέρωσε ότι λειτουργούν το φράγμα Παμίσου στον Αρι και το αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο στον Μπουρνιά κι έχουν καθαριστεί τάφροι (Μουτελάκη και Λυγδού). Διευκρίνισε πως οι αποστραγγιστικοί τάφροι στον αναδασμό είναι αρμοδιότητα των ιδιωτών και πρέπει αυτοί να τις καθαρίσουν. Τέλος, ζήτησε, σε περίπτωση ακραίου καιρικού φαινομένου, “να μας ενημερώνετε, για να ανοίγουμε το φράγμα στον Αρι, για να μην έχουμε πρόβλημα, όπως το 2016”.

Ο εκπρόσωπος του “Μορέα” Μάριος Γεωργακόπουλος ενημέρωσε ότι η εταιρεία έχει καθαρίσει τα τεχνικά αρμοδιότητάς της, όπου απαιτείται.

Ο εκπρόσωπος της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Τηλέμαχος Σωτηρόπουλος σημείωσε το πρόβλημα που προκαλείται, γιατί “δεν υπάρχει σωστή απορροή στην είσοδο του Πάρκου και προκαλούνται και προβλήματα σε επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι πίσω από τη Συκική, εκτός Πάρκου. Πρέπει να βρεθεί μια λύση”

Κατά την συνεδρίαση το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας προχώρησε στην επικαιροποίηση στοιχείων και καταγραφή αναγκών απ’ όλους τους συμμετέχοντες φορείς της περιοχής ευθύνης του, στο πλαίσιο της πρόληψης και ετοιμότητας προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, ενόψει του ερχόμενου χειμώνα.