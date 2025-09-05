Ασυνείδητοι πολίτες δημιουργούν χωματερές – Περιβαλλοντικό ζήτημα και κίνδυνος πυρκαγιάς

Το σοβαρό ζήτημα με τις αυτοσχέδιες χωματερές που δημιουργούνται από ασυνείδητους πολίτες, κυρίως γύρω από κάδους σκουπιδιών, τέθηκε χθες στο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) του Δήμου Καλαμάτας.

Ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Λάμπρος Τζούμης σημείωσε ότι “σε πολλά ρέματα, σε κοντινή απόσταση, υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων που γύρω τους εναποτίθενται σκουπίδια, άχρηστα υλικά και μπάζα. Και υπάρχει κίνδυνος να πάνε στα ρέματα”.

Ακόμα, ανέφερε ότι οι εργολάβοι που καθαρίζουν τα ρέματα, δεν έχουν πού να εναποθέσουν τα υλικά που βγάζουν.

Απαντώντας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας είπε ότι “έχουμε απομακρύνει τους κάδους από ρέματα”. Επεσήμανε πως “αφήνουν έξω από τους κάδους ογκώδη αντικείμενα που απαγορεύεται η εναπόθεσή τους”, έκανε λόγο για “ασυνείδητους συνδημότες που τα πετάνε τη νύχτα” και ζήτησε να είναι πιο έντονος ο έλεγχος από Αστυνομία και Δημοτική Αστυνομία.

Ο κ. Σκοπετέας παρατήρησε ότι “στη Μικρή Μαντίνεια, στην 3η στροφή στον δρόμο της Μάνης πήγαιναν φορτηγά κι έκαναν ανατροπές” και ανέφερε τις χωματερές στον Αρι, στη γνωστή “γούβα” και στην Ασπροπουλιά σε ιδιωτικό χώρο, που πρέπει να περιφραχθούν.

Για το θέμα της εναπόθεσης των υλικών καθαρισμού των ρεμάτων, απάντησε ότι ο Δήμος δεν έχει δικό του χώρο για μπάζα (έχει για κλαδέματα) και τα πηγαίνει σε αδειοδοτημένο ιδιωτικό χώρο, με σύμβαση που έχει υπογράψει. Και αυτό επιβεβαίωσε και η διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Νατάσα Κυριακοπούλου.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος για τη Δημοτική Αστυνομία αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας ανέφερε ότι όταν διαπιστώνεται παράνομη εναπόθεση από συγκεκριμένο πρόσωπο, επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο.

