Δήμος Καλαμάτας: Δόθηκαν στα σχολεία οι υπολογιστές και οι εκτυπωτές

Δόθηκαν σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, όπως είχε προαναγγελθεί, οι 65 φορητοί υπολογιστές και οι 20 εκτυπωτές, που προσφέρθηκαν μέσω δωρεάς στο Δήμο τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι δωρητής που επιθυμεί να διατηρηθεί η ανωνυμία του, προσέφερε στον Δήμο τεχνολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να καλυφθούν ανάγκες των σχολείων.

Συνολικά διατέθηκαν στα σχολεία 65 φορητοί υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και 20 εκτυπωτές - πολυμηχανήματα που θα καλύψουν τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας ενόψει και της νέας σχολικής περιόδου, που αρχίζει σε λίγες ημέρες.

Ο δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε, για ακόμη μια φορά, ευχαριστίες προς τον δωρητή και την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα του Δήμου για ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων.