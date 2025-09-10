Κανένα νέο νήπιο στον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου!

Τις διαγραφές νηπίων του σχολικού έτους 2024-2025, τις εγγραφές και τις επανεγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2025-2026 αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου δεν εγγράφηκε κανένα νέο νήπιο!

Συγκεκριμένα: Οι διαγραφές νηπίων λόγω της εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έχουν ως εξής: Δ.Π.Σ. Κυπαρισσίας 37. Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων 29. Δ.Π.Σ. Φιλιατρών 33. Δ.Π.Σ. Κοπανακίου 4.

Αποφασίστηκε επίσης η εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων για το σχολικό έτος 2025-2026 κατόπιν αιτήσεων των γονέων τους, αφού συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Δ.Π.Σ. Κυπαρισσίας 15 εγγραφές και 25 επανεγγραφές, σύνολο 40. Δ.Π.Σ.Γαργαλιάνων 21 εγγραφές και 12 επανεγγραφές, σύνολο 33. Δ.Π.Σ Φιλιατρών 19 εγγραφές και 14 επανεγγραφές, σύνολο 33. Δ.Π.Σ Κοπανακίου 0 εγγραφές και 6 επανεγγραφές, σύνολο 6.

Κ.Μπ.