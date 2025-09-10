Δήμος Οιχαλίας: Προσπάθεια κατασκευής ταμιευτήρα νερού

Κατάλληλες θέσεις για τη μελέτη και την κατασκευή ταμιευτήρα νερού και μικρών φραγμάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής σε ύδρευση και άρδευση, αναζητεί ο Δήμος Οιχαλίας.

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση της δημάρχου Γιώτας Γεωργακοπούλου με κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και ακολούθησε αυτοψία σε πέντε κρίσιμες τοποθεσίες, ενώ αποφασίστηκε η εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα τελευταία χρόνια η κλιματική αστάθεια και η λειψυδρία που καταγράφεται και στη Μεσσηνία έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον τομέα της επάρκειας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Ο Δήμος Οιχαλίας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πρόκλησης, αναζητώντας λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων.

Το επιστημονικό κλιμάκιο της ΕΑΓΜΕ, αποτελούμενο από τον Dr-Msc υδρογεωλόγο και διευθυντή Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας Παναγιώτη Σαμπατακάκη και τον γεωτεχνικό μηχανικό Μιχάλη Μπέλλα, επισκέφθηκε τον Δήμο, ύστερα από πρωτοβουλία του Μεσσήνιου υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλου. Η αποστολή της ΕΑΓΜΕ είναι πολύ σημαντική, καθώς επικεντρώνεται στη διερεύνηση γεωλογικών και μεταλλευτικών ζητημάτων, στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών, στην παροχή τεκμηριωμένων γνωμοδοτήσεων και στην υποστήριξη του Δημοσίου και των τοπικών φορέων σε θέματα που σχετίζονται με τη γεωλογία, την ενέργεια, το γεωπεριβάλλον και την αξιοποίηση του υπόγειου πλούτου της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αυτοψία σε πέντε κρίσιμες τοποθεσίες: στον ποταμό Χάραδρο στο Φίλια), στη θέση “Κουμπές” στην Κάτω Μέλπεια, στον ποταμό Αμφίτα στην Ηλέκτρας, στοποτάμι της Μαυροζούμενας στο Νεοχώρι Μελιγαλά και στη “Δέση” της Κόκλας.

Στα σημεία αυτά, με βάση την ίδια ενημέρωση, καταγράφηκαν μακροσκοπικά τα γεωμορφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω από την ΕΑΓΜΕ και θα αποτυπωθούν σε αναλυτικό τεύχος μελέτης που θα υποβληθεί στον Δήμο Οιχαλίας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών που θα επικεντρωθούν στην καταλληλότητα των σημείων κατασκευής των ταμιευτήρων, στον έλεγχο των γεωλογικών σχηματισμών, στην εκτίμηση του εύρους και της διάστασης του έργου, καθώς και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού και να θωρακιστεί η περιοχή απέναντι στις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή.

Η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της πολιτείας θεωρείται καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον Δήμο Οιχαλίας, αλλά και για ολόκληρη τη Μεσσηνία, δίνοντας νέα προοπτική στην ανάπτυξη, την αγροτική παραγωγή και τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.