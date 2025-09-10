Δήμος Καλαμάτας: Πάνω από 177.000 ευρώ για ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 177.252 ευρώ, ενώ διαφοροποιείται από τον περσινό που κινήθηκε κοντά στις 137.000 ευρώ, λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης για τη διοργάνωση του Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας.

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ψηφίστηκε η έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, καθώς και ο καθορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ξεκαθάρισε πως κάθε τμήμα είναι ξεχωριστό, με αποτέλεσμα να μπορεί να προκύψει ανάδοχος για όποιο θέλει, από οπουδήποτε. Σε περίπτωση δε, που δεν υπάρξει ενδιαφέρον για κάποια εκδήλωση, μπορεί ο Δήμος να την αφαιρέσει από το πρόγραμμα του ή να την αντικαταστήσει. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου πρόσθεσε πως ο διαγωνισμός είναι χωρισμένος σε 19 τμήματα, τα οποία αφορούν για πρώτη φορά και τις εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες. Η ίδια παρατήρησε πως τα σχολεία του Δήμου είναι εξωστρεφή, καθώς πέρα από τις δράσεις μέσω του Erasmus+ και των αναγκών που προκύπτουν (για κάποιες από αυτές ο Δήμος ήρθε αρχικά σε αντιπαράθεση με διευθυντές), οι εκδηλώσεις που κάνουν είναι πολλές, γι’ αυτό και το σκέλος αυτό μπήκε στο διαγωνισμό, μαζί με τα Θεοφάνια, την Υπαπαντή κ.τ.λ. Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος σημείωσε πως ο Δήμος πρέπει να προμηθευτεί δικά του ηχητικά και μια εξέδρα, ώστε να καλύπτει τις μικρές εκδηλώσεις και να εξοικονομήσει χρήματα. Σε εκείνο το σημείο ο δήμαρχος Καλαμάτας συμφώνησε με την πρόταση της εξέδρας, λέγοντας πως χρειάζεται να κατασκευαστεί μια νέα, ενώ η κα Κουμάντου συμπλήρωσε πως τα περισσότερα σχολεία έχουν ηχητικά συστήματα τα οποία όμως είναι παλιά και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πλήρως. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός παρατήρησε πως δεν χρειάζεται κορυφαία τεχνολογία για τα ηχητικά μιας μέσης εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος πρέπει να στηρίξει πέρα από τα ηχητικά των σχολείων τόσο τις υποδομές, όσο και τα ίδια τα παιδιά, δεδομένου πως κάποιες οικογένειες δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τον βασικό σχολικό εξοπλισμό.