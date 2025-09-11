eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025

Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: Δημοτικό Αναγνωστήριο για μαθητές

Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: Δημοτικό Αναγνωστήριο για μαθητές

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο ισόγειο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας επαναλειτουργεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Δημοτικό Αναγνωστήριο του Δήμου Καλαμάτας.

Το Αναγνωστήριο λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, και διατίθεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου προκειμένου να μελετούν, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες.

