Το Αναγνωστήριο λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, και διατίθεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου προκειμένου να μελετούν, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες.
Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: Δημοτικό Αναγνωστήριο για μαθητές
Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο ισόγειο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας επαναλειτουργεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Δημοτικό Αναγνωστήριο του Δήμου Καλαμάτας.
