Δήμος Καλαμάτας: Αλλαγές σε αντιδημάρχους και νομικά πρόσωπα (βίντεο)

Αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Καλαμάτας ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ειδικότερα οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών, με αρμοδιότητα και το συγκοινωνιακό - κυκλοφοριακό: Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας & Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών: Παπαδάκης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας: Δρούγας Παντελής

Αντιδήμαρχος Παιδείας: Κουτίβας Ηλίας

Άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται οι: Κουτίβας Ηλίας, Παπαδάκης Κωνσταντίνος και Λαζαρίδης Γεώργιος

Για τις θέσεις Προέδρων και Αντιπροέδρων σε ΔΕΥΑ Καλαμάτας και ΔΙΟΚΛΗ Α.Ε.:

Πρόεδρος ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Καραγιάννης Ανδρέας

Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Φάβας Γεώργιος

Πρόεδρος ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.: Περρωτής Ιάκωβος

Εντεταλμένος Σύμβουλος αρμόδιος για τη Δημοτική Φιλαρμονική: Δούβας Ιωάννης

Εντεταλμένος Σύμβουλος αρμόδιος για τη Δημοτική Περιουσία: Φάβας Γεώργιος

Εντεταλμένος Σύμβουλος αρμόδιος για τα ΚΔΑΠ (Δήμου και Κ.Ε. Φάρις): Κριτσωτάκης Σωτήριος

Τα υπόλοιπα μέλη της Δημοτικής Αρχής με τις αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί διατηρούνται ως έχουν.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε:

«Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια το έργο της προς όφελος όλων των συμπολιτών μας.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε σε αλλαγές στις θέσεις ευθύνης, με την πεποίθηση ότι η ανανέωση προσώπων και ρόλων ενισχύει τη ζωντάνια, τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, δίνουμε την ευκαιρία σε όλους να προσφέρουν από διαφορετικά πεδία δράσης, υλοποιώντας τον κοινό μας σχεδιασμό, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας και ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια.

Με ενότητα, συνεργασία και δουλειά, φτιάχνουμε την πόλη που αξίζουμε με έργο στην πράξη.

Η πόλη μας αλλάζει και τη χτίζουμε μαζί!»