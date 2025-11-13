Διαμαρτυρία του Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: Καλύφθηκαν μόνο 28 από τα 85 κενά εκπαιδευτικών

Τονίζει ότι “κανένα από τα τμήματα ένταξης, που μετά βαΐων και κλάδων, ίδρυσε το υπουργείο Παιδείας το καλοκαίρι σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ, δεν θα λειτουργήσει” και καταγγέλλει “το υπουργείο που δύο ολόκληρους μήνες μετά το πρώτο κουδούνι και για μια ακόμα χρονιά, αφήνει τα σχολεία χωρίς τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτικών”.

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Ενωσης επισημαίνει πως “το μόνο που νοιάζει το υπουργείο, είναι η επικοινωνιακή πολιτική και όχι η ουσία, τα μορφωτικά δικαιώματα, δηλαδή, μαθητών και μαθητριών. Οι όποιες, όμως, επικοινωνιακές τακτικές, οι ανακοινώσεις-υπενθυμίσεις για τις 40.000 προσλήψεις αναπληρωτών/τριων έχουν γίνει από την αρχή της χρονιάς δεν φτάνουν πλέον για να κρύψουν τη ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία μας”.

Σημειώνει ότι “συγκεκριμένα στη Μεσσηνία για τα 85 κενά που ζητήθηκαν να καλυφθούν στη γ’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών/ριών καλύφθηκαν μόνο τα 28!!! Ενδεικτικά δεν προσλήφθηκε κανένας γεωπόνος από τους 2 που ζητήθηκαν, 1 από τους 4 νοσηλευτές, 3 από τους 6 μαθηματικούς, 1 από τους 4 θεολόγους, 2 από τους 5 πληροφορικούς .… Στην ειδική αγωγή μένουν ακάλυπτα 25 κενά, αφού έγιναν μόλις 5 προσλήψεις, ενώ σε ΕΕΠ και ΕΒΠ 3 προσλήψεις για 11 κενά... Ουσιαστικά κανένα από τα τμήματα ένταξης, που μετά βαΐων και κλάδων, ίδρυσε το υπουργείο το καλοκαίρι σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ, δεν θα λειτουργήσει, αφού δεν προσλήφθηκε κανένας εκπαιδευτικός για τα τμήματα αυτά. Κατά τα άλλα η ειδική αγωγή είναι

προτεραιότητα…”.

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας παρατηρεί ότι “δεν πάει άλλο με την πολιτική που θεωρεί την παιδεία, την υγεία, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών κόστος. Δεν πάει άλλο με την πολιτική του υπουργείου που σπαταλά 4 εκ. ευρώ για να διδαχθούν τα παιδιά στα δημοτικά βελονάκι και κέντημα, την πολιτική της κυβέρνηση που χαρίζει εκατομμύρια σε τεράστιους επιχειρηματικούς ομίλους για να πραγματοποιήσουν τις «επενδύσεις» τους, την πολιτική που δίνει δις ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες, όμως χρήματα για να έχουν όλα τα σχολεία εκπαιδευτικούς δεν βρίσκει πουθενά”.

Απαιτεί “να πραγματοποιηθεί άμεσα συμπληρωματική φάση πρόσληψης αναπληρωτών/ριών, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά και όχι μέρος τους”, καλεί “τους συλλόγους γονέων, τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να διεκδικήσουμε μαζί το αυτονόητο. Να έχουν όλα τα παιδιά τους εκπαιδευτικούς τους στην τάξη” και καταλήγει: “Ως πρώτο βήμα σας καλούμε όλες και όλους, τη Δευτέρα 17/11 στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας στον αγωνιστικό εορτασμό της επετείου εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ώστε να φωνάξουμε: Δώστε λεφτά για την παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία”.