Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Νέα κόντρα για τον κανονισμό λειτουργίας

Δήμαρχος και πρόεδρος, στην προχθεσινή συνεδρίαση, ξεκαθάρισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και συμφωνία σε έναν κανονισμό που θα ψηφίσει και η μειοψηφία, διαφορετικά θα τον καταψηφίσει και η πλειοψηφία, όπως έγινε στο Συμβούλιο στις 30 Ιουλίου. Ο δήμαρχος, ωστόσο, ανέφερε ότι μόνο το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων θα αποδεχθεί και καμία άλλη αλλαγή, από αυτές που προτείνει ο κ. Τζαμουράνης και είναι λιγότερες σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις. Δηλαδή, αν η μειοψηφία δεν συμβιβαστεί μόνο με τις ερωτήσεις, δεν θα έχει ούτε αυτό το δικαίωμα, για το οποίο έχει εκλεγεί από τους δημότες: Να υποβάλει ερωτήσεις και να ασκεί έλεγχο στη δημοτική αρχή.
Γ.Σ.