Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Νέα κόντρα για τον κανονισμό λειτουργίας

Με πρόσκληση να πάνε ξανά στο γραφείο του δημάρχου, για να συμφωνήσουν στις αλλαγές του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, απάντησαν ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος, στο αίτημα του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη να συζητηθεί και πάλι το θέμα του κανονισμού.

Δήμαρχος και πρόεδρος, στην προχθεσινή συνεδρίαση, ξεκαθάρισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και συμφωνία σε έναν κανονισμό που θα ψηφίσει και η μειοψηφία, διαφορετικά θα τον καταψηφίσει και η πλειοψηφία, όπως έγινε στο Συμβούλιο στις 30 Ιουλίου. Ο δήμαρχος, ωστόσο, ανέφερε ότι μόνο το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων θα αποδεχθεί και καμία άλλη αλλαγή, από αυτές που προτείνει ο κ. Τζαμουράνης και είναι λιγότερες σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις. Δηλαδή, αν η μειοψηφία δεν συμβιβαστεί μόνο με τις ερωτήσεις, δεν θα έχει ούτε αυτό το δικαίωμα, για το οποίο έχει εκλεγεί από τους δημότες: Να υποβάλει ερωτήσεις και να ασκεί έλεγχο στη δημοτική αρχή.

Γ.Σ.